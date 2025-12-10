Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

4 dự án hầm, cầu qua sông Hồng được bổ sung và triển khai đầu tư năm 2026

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban quản lý Dự án đầu tư (QLDA) xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo bổ sung mới 4 công trình cầu, hầm qua sông Hồng và cần được triển khai đầu tư trong năm 2026.

4 dự án hầm, cầu này bao gồm: Đường Vành đai 2,5 (2 hầm) và cầu Khuyến Lương, cầu Phú Xuyên.

Theo Ban QLDA, 2 hầm đường bộ qua sông Hồng được xây dựng trên đường Vành đai 2,5, có tổng mức đầu tư khoảng 46.534 tỷ đồng. Trong đó, hầm vượt sông Hồng thứ nhất xây dựng ở đoạn tuyến phía Bắc có điểm đầu tại đường Park street khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng), điểm cuối giao với quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh), chiều dài 5,6km, 2 ống hầm đường kính 15,2m bố trí 2 tầng dài 3,5km, rộng 40m, tổng mức đầu tư khoảng 21.930 tỷ đồng.

tp-1-3521.jpg
Công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng được Hà Nội khởi công trong năm 2025. Ảnh: T.Tài

Hầm vượt sông Hồng thứ hai được xây dựng ở đoạn tuyến phía Nam, có điểm đầu tại đường Lĩnh Nam giao với Nguyễn Khoái, điểm cuối tại đường Lý Thánh Tông giao với đường Giáp Hải (xã Bát Tràng), chiều dài 6km, 2 ống hầm đường kính 15,2m bố trí 2 tầng dài 3,65km, rộng 40m; tổng mức đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng.

Cầu Khuyến Lương có điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh với đường Vành đai 3 (phường Yên Sở, thành phố Hà Nội), điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa và du lịch ven sông Hồng (đường di sản Hưng Yên) tại xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên). Chiều dài tuyến 5,715km, trong đó chiều dài cầu 5,5km, bố trí 2 đơn nguyên cầu rộng 15m. Tổng mức đầu tư khoảng 11.484 tỷ đồng.

Cầu Phú Xuyên (trên tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ) kết nối các tuyến quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giảm tải cho tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Điểm đầu giao với quốc lộ 1A (xã Phú Xuyên), điểm cuối tại nút giao Yên Mỹ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên). Chiều dài tuyến khoảng 18,3km, chiều dài cầu 3km, rộng 35m, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, thành phố Hà Nội có tổng số 22 cây cầu, hầm vượt sông Hồng, trong đó, đã đầu tư xây dựng 9 cầu. Năm 2025, thành phố đang triển khai 7 cầu và dự kiến đầu tư trung hạn 6 cầu. Ngoài ra cập nhật bổ sung quy hoạch 6 cầu.

Đối với các dự án đang được đề xuất đầu tư xây dựng trong phạm vi Vành đai 4 có 1 cầu (Khuyến Lương) và 2 hầm (Vành đai 2,5), ngoài Vành đai 4 đầu tư 1 cầu (Phú Xuyên).

Anh Trọng
#cầu qua sông hồng #hầm qua sông hồng #ban giao thông hà nội #giao thông

