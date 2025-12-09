Hết cảnh xếp hàng mua nhà ở xã hội, người dân Hà Nội chỉ cần điền mẫu trên iHanoi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trần Hoàng
TPO - Từ 8/12, 100% hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở Hà Nội sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, dừng tiếp nhận trực tiếp.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội vừa phát đi thông tin về việc thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.

Theo đó từ 8/12, 100% hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở Hà Nội sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, dừng tiếp nhận trực tiếp.

image-3.jpg
Người dân xếp hàng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Đối với thủ tục cung cấp thông tin phục vụ xác nhận điều kiện nhà ở để mua nhà ở xã hội - nhóm hồ sơ có lượng người dân nộp đông nhất, người dân chỉ cần điền một biểu mẫu điện tử tương tác duy nhất (e-form), được cấu hình theo mẫu số 02 Thông tư 05/2024/TT-BXD sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD; không phải nộp theo mẫu số 14 kèm theo Nghị định số 151 của Chính phủ.

Với các trường hợp khác của cùng thủ tục, công dân sử dụng e-form mẫu số 14 đã được tích hợp sẵn. Ở cả hai nhóm hồ sơ, Hà Nội khẳng định người dân không cần ký số và không phải nộp bất kỳ bản giấy có chữ ký tươi nào.

Kết quả giải quyết được trả 100% về tài khoản dịch vụ công và ứng dụng iHanoi; bản giấy, nếu có, được gửi miễn phí tận nhà qua bưu chính. Việc này giúp giảm tối đa thời gian di chuyển, giảm tải cho bộ phận tiếp nhận và hạn chế tình trạng quá tải vốn thường xảy ra tại các đợt cao điểm.

Việc áp dụng trực tuyến toàn trình được xem là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua nhà ở xã hội đang tăng nhanh. Tại nhiều dự án, người dân từng phải xếp hàng từ sớm để nộp hồ sơ, chờ xác nhận điều kiện nhà ở, dẫn đến áp lực lớn cho cơ quan chức năng...

Trần Hoàng
