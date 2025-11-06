Phát hiện nhiều vi phạm về bến bãi vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng, sông Tiền

TPO - Tổ công tác liên ngành do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên và tuyến sông Tiền thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Ngày 6/11, Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về phối hợp xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và hoạt động bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trong 4 ngày vừa qua, tổ công tác liên ngành do đơn vị chủ trì đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên và tuyến sông Tiền thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Qua kiểm tra 29 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện 3 bến đã hết phép hoạt động và 6 vị trí chưa được công bố cấp phép nhưng có dấu hiệu tập kết, bốc dỡ hàng hóa.

Tổ công tác làm việc với những người liên quan.

Tổ công tác đã xử lý 3 trường hợp sử dụng thiết bị xếp dỡ hàng hóa không có đăng ký, đăng kiểm; 2 trường hợp thiết bị đệm chống va không bảo đảm điều kiện an toàn.

Ngoài ra, kiểm tra và xử lý 13 phương tiện thủy nội địa vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, gồm 4 trường hợp không có Giấy đăng ký, 2 trường hợp không có Giấy đăng kiểm, 6 trường hợp hết hạn đăng kiểm và 1 trường hợp sử dụng thiết bị bốc xếp hàng hóa hết hạn kiểm định. Tổng số tiền xử phạt là hơn 145 triệu đồng.

Tàu thuyền chở vật liệu xây dựng trên sông.

Theo Cục CSGT, kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện không nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân là chủ bến hàng hóa dù đã được phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép theo quy định.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm theo chức năng, thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các bến hết phép và những vị trí chưa được cấp phép chấm dứt việc tổ chức tập kết, bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đồng thời đề nghị UBND các xã có liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các bến, bãi; hướng dẫn chủ bến, bãi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép theo quy định và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm tái diễn.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân biết, tự giác chấp hành quy định trên đường thủy, các hành vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch tổng thể để quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng...