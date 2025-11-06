Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện nhiều vi phạm về bến bãi vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng, sông Tiền

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổ công tác liên ngành do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên và tuyến sông Tiền thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

ben-bai.jpg
Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Ngày 6/11, Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về phối hợp xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và hoạt động bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trong 4 ngày vừa qua, tổ công tác liên ngành do đơn vị chủ trì đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên và tuyến sông Tiền thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Qua kiểm tra 29 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện 3 bến đã hết phép hoạt động và 6 vị trí chưa được công bố cấp phép nhưng có dấu hiệu tập kết, bốc dỡ hàng hóa.

ben-bai-3.jpg
Tổ công tác làm việc với những người liên quan.

Tổ công tác đã xử lý 3 trường hợp sử dụng thiết bị xếp dỡ hàng hóa không có đăng ký, đăng kiểm; 2 trường hợp thiết bị đệm chống va không bảo đảm điều kiện an toàn.

Ngoài ra, kiểm tra và xử lý 13 phương tiện thủy nội địa vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, gồm 4 trường hợp không có Giấy đăng ký, 2 trường hợp không có Giấy đăng kiểm, 6 trường hợp hết hạn đăng kiểm và 1 trường hợp sử dụng thiết bị bốc xếp hàng hóa hết hạn kiểm định. Tổng số tiền xử phạt là hơn 145 triệu đồng.

phuong-tien.jpg
Tàu thuyền chở vật liệu xây dựng trên sông.

Theo Cục CSGT, kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện không nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân là chủ bến hàng hóa dù đã được phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép theo quy định.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm theo chức năng, thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các bến hết phép và những vị trí chưa được cấp phép chấm dứt việc tổ chức tập kết, bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đồng thời đề nghị UBND các xã có liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các bến, bãi; hướng dẫn chủ bến, bãi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép theo quy định và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm tái diễn.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân biết, tự giác chấp hành quy định trên đường thủy, các hành vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch tổng thể để quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng...

Thanh Hà
#vi phạm #bến bãi #vật liệu xây dựng #CSGT #liên ngành

Xem thêm

Cùng chuyên mục