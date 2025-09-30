Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội

Cảnh sát xử lý bến tập kết vật liệu xây dựng không phép ở Bát Tràng

Thanh Hà
TPO - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý bến tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép tại xã Bát Tràng.

ben-tap-ket.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra bến tập kết vật liệu xây dựng không phép.

Ngày 29/9, tổ công tác gồm Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) và UBND xã Bát Tràng kiểm tra bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại bờ trái sông Hồng (thường gọi là Bến VLXD ông An), thuộc thôn 5, xã Bát Tràng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy số đăng ký HN-2440 chở khoảng 300 m3 cát xây dựng đang neo đậu, một máy xúc đang bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện lên bãi.

Làm việc với tổ công tác, ông T.Q.A (SN 1969, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), người trực tiếp quản lý bến, chỉ xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc hàng hóa, giấy tờ phương tiện và máy xúc nhưng không có giấy phép hoạt động bến thủy.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý người điều khiển phương tiện HN-2440 về hành vi neo đậu để xếp, dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép; lập biên bản vi phạm đối với chủ bến về hành vi tổ chức cho phương tiện neo đậu, xếp dỡ tại bến không phép.

lam-viec.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với người liên quan.

Theo quy định pháp luật, người điều khiển phương tiện bị phạt 7,5 triệu đồng, còn chủ bến vật liệu xây dựng không phép bị phạt 27,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động bến.

Cơ quan chức năng cho biết, hoạt động neo đậu tàu thuyền tại vị trí chưa được cấp phép, cũng như tổ chức neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại bến bãi không phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường.

Thanh Hà
