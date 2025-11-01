Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội triển khai biện pháp cắt điện, nước với công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các cấp triển khai biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết số 42/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024) của HĐND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức tập huấn các quy định của Nghị quyết số 42/2025 đến người có thẩm quyền yêu cầu ngừng cấp điện nước; Đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai, văn hóa, PCCC thuộc địa bàn quản lý.

image-1-5365.jpg
Một công trình vi phạm tại phường Yên Hòa, Hà Nội bị lực lượng chức năng cắt điện, nước.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đúng, đầy đủ các quy định của nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Công thương, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện nội dung này.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của nghị quyết đến người dân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành.

Thống kê của UBND TP. Hà Nội cho thấy, giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2024 lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 10.494 công trình có vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Trong đó, 3.297 công trình xây dựng không phép; 2.454 công trình xây dựng sai phép, sai quy hoạch; 244 công trình xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 4.499 công trình vi phạm khác.

Đối với lĩnh vực PCCC, thành phố có 1.707 công trình vi phạm, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Thanh Hiếu
#Cắt điện #cắt nước #Trật tự xây dựng #Hà Nội

