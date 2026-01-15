Gia công mỹ phẩm: Mắt xích tạo thương hiệu trong kỷ nguyên cạnh tranh

Ngành công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, trong đó mô hình gia công mỹ phẩm (OEM/ODM) ngày càng giữ vai trò chủ đạo. Nó không còn là “hậu trường” đơn thuần mà đã trở thành mắt xích quan trọng quyết định sự thành bại của một thương hiệu.

Khi các thương hiệu tập trung nguồn lực cho nghiên cứu thị trường, xây dựng hình ảnh và chiến lược tiếp thị, nhu cầu tìm kiếm những đối tác gia công uy tín, chuyên nghiệp ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, trong chuỗi giá trị của ngành mỹ phẩm, các đơn vị gia công thường được ví như “người xây móng” cho doanh nghiệp.

Thực tế, gia công mỹ phẩm không phải là lĩnh vực mới tại Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thị trường mỹ phẩm trong nước còn manh mún, các doanh nghiệp sản xuất đã phải thuê ngoài từng công đoạn như thiết kế chai lọ, bao bì, lắp đặt thiết bị, xây dựng phân xưởng hay nhà máy. Theo thời gian, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, các doanh nghiệp gia công cũng đầu tư bài bản hơn, mở rộng phạm vi dịch vụ, từng bước hình thành hệ sinh thái gia công trọn gói.

Đến nay, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của ngành gia công mỹ phẩm nhờ lợi thế về nguồn nhân lực, nguyên liệu phong phú và sự cải tiến không ngừng của công nghệ sản xuất. Các doanh nghiệp gia công trong nước không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu, góp phần đưa mỹ phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Dược và Mỹ phẩm Gia Phú được biết đến là một trong những doanh nghiệp gia công mỹ phẩm uy tín. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trước đây các đơn vị gia công thường chỉ tập trung vào phần vỏ, bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, một doanh nghiệp gia công hiệu quả phải là đơn vị có nền tảng sản xuất mỹ phẩm thực thụ, am hiểu từ công thức, nguyên liệu đến quy trình vận hành và pháp lý.

Nhu cầu của thị trường ngày càng đa dạng. Đặc biệt, với những cá nhân, startup trẻ có vốn và đam mê kinh doanh mỹ phẩm nhưng thiếu kinh nghiệm chuyên môn, một đơn vị gia công có khả năng đồng hành từ những bước đầu tiên sẽ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và hạn chế rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp gia công như Gia Phú được ví như những “người đặt viên gạch đầu tiên”, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho thương hiệu mỹ phẩm mới.

Tọa lạc tại quận 8, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dược và Mỹ phẩm Gia Phú sở hữu nhà xưởng quy mô lớn, hệ thống máy móc hiện đại đạt chuẩn CGMP cùng nhiều tiêu chuẩn trong và ngoài nước về thiết kế và vận hành nhà máy mỹ phẩm. Quy trình sản xuất được tổ chức khép kín, từ pha trộn, chiết rót đến đóng gói, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm do Gia Phú gia công đều trải qua các khâu kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đối tác an tâm khi phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của ngành mỹ phẩm Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.