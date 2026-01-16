Tăng lương, thêm đãi ngộ để hút lao động đầu năm

TP - Hàng loạt doanh nghiệp, nhất là khối FDI đang tuyển dụng với số lượng lớn. Không chỉ tăng chỉ tiêu tuyển người, doanh nghiệp còn mạnh tay đưa ra mức lương cạnh tranh cùng nhiều khoản trợ cấp, phúc lợi và điều kiện tuyển dụng “mở” nhằm hút lao động.

Những ngày đầu năm 2026, hàng loạt doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông báo tuyển lao động. Tại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hàng chục doanh nghiệp thông báo tuyển công nhân sản xuất.

Ðua ưu đãi tuyển người

Mỗi doanh nghiệp tuyển từ vài chục đến cả trăm lao động. Cty TNHH Linh kiện điện tử SEI tuyển 300 công nhân. Nhiều công ty đưa ra mức tuyển 50 công nhân ngay trong tháng 1 như: Cty TNHH Điện tử Meiko, Cty TNHH Công nghiệp KYB, Cty TNHH Aikawa, Cty TNHH Ryonan Electric…

Người lao động tham gia tìm việc làm tại phiên giao dịch việc làm ở Bắc Ninh. Ảnh: TTGTVL Bắc Ninh

Ngoài khoản lương cơ bản 5,6-6,9 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp đưa ra hàng loạt trợ cấp cho người lao động như: trợ cấp nhà ở, đời sống, môi trường làm việc từ 200.000 đồng tới 1 triệu đồng/người/tháng, trợ cấp mùa hè trong 6 tháng với mức 250.000 đồng/tháng, trợ cấp kỹ năng 200.000 đồng. Công ty có xe đưa đón người lao động từ nội thành Hà Nội tới nhà máy làm việc hằng ngày. Khoản trợ cấp con nhỏ ở mức 200.000-300.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh thu hút người lao động. Ảnh: NGỌC LINH

Người lao động nhận phúc lợi như: cấp phát sữa, sữa chua tương đương gần 350.000 đồng/tháng, trà chanh miễn phí mùa hè, thưởng 500.000 đồng dịp sinh nhật. Công nhân mới sẽ được thưởng 500.000 đồng/người trong 4 tháng đầu tiên sau khi làm việc.

Đại diện một doanh nghiệp điện tử tại Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, việc tuyển dụng đầu năm 2026 một phần do đơn hàng năm mới bắt đầu khởi sắc. Việc tuyển dụng cũng một phần giải pháp đề phòng tỷ lệ nhỏ người lao động nghỉ việc sau kỳ nghỉ Tết.

Công ty cho người lao động nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký phỏng vấn theo mã QR thay vì chỉ nộp hồ sơ trực tiếp. Tình trạng giới hạn độ tuổi cũng dần được gỡ bỏ, doanh nghiệp tuyển lao động nam lên tới 55 tuổi, nữ lên tới 50 tuổi. Người giới thiệu nhân viên làm việc sẽ nhận thưởng 700.000 đồng/người.

Nhiều năm trước đây có tình trạng doanh nghiệp tuyển công nhân tìm đủ cách gạt bỏ người lao động đã qua đào tạo cao đẳng, đại học. Hiện nay, hằng tháng, người lao động có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học được nhận trợ cấp đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học được trợ cấp 300.000-600.000 đồng) và trợ cấp ngôn ngữ với người lao động có chứng chỉ (như TOEIC).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, quá trình khảo sát, thu thập thông tin từ doanh nghiệp cho thấy, nhu cầu tuyển dụng người lao động tăng ngay từ đầu năm. Các ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng cao bao gồm bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải.

Nhiều địa phương có công nghiệp sản xuất phát triển có nhu cầu tuyển lao động tăng cao. Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1, dự kiến, năm 2026 các doanh nghiệp cần tuyển khoảng 180.000 lao động. Ngành nghề tuyển nhiều nhất tập trung vào điện tử, may mặc; nhu cầu tuyển lao động phổ thông, chiếm khoảng 80-85%.

Với nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.300 nhân sự từ đầu năm 2026, một cán bộ tuyển dụng Cty TNHH Seojin Vina (tỉnh Bắc Ninh) cho biết ưu tiên tuyển lao động trẻ nhà máy, trong đó, khoảng 2.000 công nhân phổ thông và nhân viên văn phòng, kỹ sư.

Kỳ vọng tăng trưởng ngay từ đầu năm

Doanh nghiệp kỳ vọng sản xuất, kinh doanh khởi sắc ngay những ngày đầu năm mới. Kết quả khảo sát của cơ quan thống kê TPHCM cho thấy, có 33% doanh nghiệp dự báo hoạt động sản xuất trong quý I/2026 sẽ tích cực hơn năm 2025, gần 45% doanh nghiệp dự báo ổn định. Đặc biệt, hơn 77% doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI tham gia khảo sát cho rằng, tình hình kinh doanh tốt hơn.

Trong khi đó, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý 4/2025 chạm mốc 80 điểm; đây là mức cao nhất trong vòng bảy năm qua. Con số này không chỉ đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ mà còn phát đi tín hiệu về một chu kỳ tăng trưởng mới đầy hứa hẹn của dòng vốn châu Âu vào Việt Nam.

Công nhân làm việc tại một nhà máy may xuất khẩu ở Bắc Ninh. Ảnh Nguyễn Thắng

Năm 2026, phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh cải thiện. Có 82% doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng rằng, hiệu quả hoạt động của họ sẽ cải thiện. Kỳ vọng cho quý I/2026 chủ yếu được định hình bởi dự báo nhu cầu thị trường tăng theo yếu tố thời vụ, phản ánh tác động của kỳ nghỉ Tết và giai đoạn cao điểm của tiêu dùng và du lịch.

“Doanh nghiệp lớn (trên 500 lao động) nhấn mạnh vào giữ chân và thu hút nhân tài, gia tăng ứng dụng công nghệ, tự động hóa và AI (trí tuệ nhân tạo), ưu tiên tăng tốc đầu tư hoặc mở rộng hoạt động (50%). Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ (1-10 lao động) tập trung vào phát triển kinh doanh, đa dạng hóa danh mục, tối ưu hóa chi phí”, EuroCham cho biết.

Đại diện một số doanh nghiệp FDI cho biết, việc tuyển lao động năm 2026 nhằm đáp ứng sản xuất đơn hàng. Cty TNHH TOTO Việt Nam cho biết cần tuyển khoảng 400 người lao động nhằm đáp ứng kế hoạch tăng sản xuất ở một số nhà máy. Cty TNHH Pegatron Việt Nam (Hải Phòng) cũng cần tuyển khoảng 5.000 lao động ngay trong quý I để đảm bảo đơn hàng sản xuất và kế hoạch mở rộng.