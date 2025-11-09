Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Dòng vốn, đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam tăng mạnh

Xuân Phong
TPO - Trong 10 tháng, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 87,2 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái; thể hiện rõ tốc độ dịch chuyển của dòng vốn và đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng năm nay ước đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn 295 tỷ USD, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại.

Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vị trí số 1, đạt hơn 87,2 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thể hiện rõ tốc độ dịch chuyển của dòng vốn và đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Xếp thứ 2 là điện thoại và linh kiện, đạt 48,6 tỷ USD, tăng 4,7%. Dù tốc độ tăng không quá mạnh, nhưng đây vẫn là mặt hàng xuất khẩu nền tảng, liên tục duy trì quy mô lớn trong nhiều năm liền.

Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với 48,4 tỷ USD, tăng 12,2%. Cùng xu hướng đó, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 14,3 tỷ USD, tăng 13,5%, phản ánh sự mở rộng sản xuất trong các ngành cơ khí - công nghiệp hỗ trợ.

dien-thoai20230719103155.jpg
Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng trưởng mạnh trong 10 tháng năm nay.

Ở nhóm ngành truyền thống, các mặt hàng chủ lực vẫn giữ được đà tăng. Xuất khẩu dệt may đạt 32,9 tỷ USD tăng 7,6%, giày dép đạt 19,8 tỷ USD tăng 6,6%, và gỗ - sản phẩm gỗ đạt 14,04 tỷ USD tăng 6%. Đơn hàng từ Mỹ và châu Âu phục hồi đã giúp các nhóm hàng này quay trở lại tăng trưởng sau giai đoạn trầm lắng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là nhóm “hàng hóa khác”, bao gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng hoàn thiện, đạt 18,7 tỷ USD, tăng 19,4%. Điều này cho thấy cơ cấu xuất khẩu đang ngày càng đa dạng, không còn phụ thuộc vào một vài nhóm hàng truyền thống.

Những con số trên phản ánh xu hướng chuyển dịch xuất khẩu Việt Nam không còn là nông sản hay các ngành thâm dụng lao động, mà là các nhóm có hàm lượng công nghệ cao, nằm sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng gần 50% của nhóm điện tử - linh kiện cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, khi các tập đoàn công nghệ mở rộng đầu tư và tăng công suất sản xuất tại Việt Nam.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 126,2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 150,9 tỷ USD, khẳng định vị trí quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới thương mại khu vực.

Xuân Phong
