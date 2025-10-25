Nước mắm truyền thống Việt xuất khẩu nhưng lo mai một trên 'sân nhà'

TPO - Đại diện các làng nghề lớn như Phan Thiết, Cát Hải, Phú Quốc đều khẳng định nước mắm truyền thống đang vươn mạnh ra thị trường thế giới, song cảnh báo nghề có thể bị mai một nếu thiếu hành lang chính sách bảo vệ phù hợp.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2025-2030) của Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam vừa diễn ra, đại diện Hiệp hội nước mắm Phan Thiết cho biết, mỗi năm các hội viên cung cấp ra thị trường 22-23 triệu lít nước mắm truyền thống, với doanh số gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 400 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ.

Các hội viên Hiệp hội đã tiêu thụ hơn 22.000 tấn cá cơm cho ngư dân, qua đó trực tiếp góp phần giữ chân ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt, nhiều thương hiệu nước mắm Phan Thiết đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, cơ chế thị trường hiện nay đang khiến nghề sản xuất truyền thống có nguy cơ bị thu hẹp dần, đe dọa thương hiệu hơn 300 năm tuổi. Do đó, Hiệp hội đề nghị sớm có chương trình hỗ trợ cụ thể về nguồn nguyên liệu và đầu ra thị trường.

Từ phía Bắc, đại diện Hội nước mắm Cát Hải cho biết, sản phẩm hiện đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, và xuất khẩu sang Trung Quốc, Đông Âu, Lào, Philippines… với sản lượng gần 1 triệu lít mỗi năm.

"Do quy trình sản xuất vẫn thủ công và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, gây rủi ro lớn cho sản xuất và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi kiến nghị Nhà nước quan tâm mạnh hơn tới việc bảo vệ và nâng cấp làng nghề nước mắm truyền thống", đại diện Nước mắm Cát Hải chia sẻ.

Bà Hồ Kim Liên - Chủ tịch Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam.

Đại diện Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc thông tin, dù được Liên minh châu Âu (EU) công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm nước mắm Phú Quốc trên toàn thể EU. Song trước sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt của nước mắm công nghiệp, ngay trong nội bộ cũng có những quan điểm không thống nhất về gìn giữ, bảo tồn phát triển nghề nước mắm truyền thống.

"Chúng ta cần có phương án quy hoạch vùng khai thác nguyên liệu, đồng thời cần nâng tầm sản phẩm nước mắm thành sản phẩm du lịch đặc sắc, xuất khẩu tại chỗ, nhằm phát triển bền vững ngành nghề truyền thống của Việt Nam", đại diện Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc bày tỏ.

Bà Hồ Kim Liên - Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam - cho biết, trong nhiệm kỳ tới sẽ kiến nghị các bộ, ngành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia riêng (TCVN) cho nước mắm truyền thống, đồng thời nghiên cứu cơ sở khoa học để khẳng định an toàn chỉ tiêu histamin cho xuất khẩu, mở rộng hội viên, bảo vệ thương hiệu vùng miền, và thúc đẩy phát triển bền vững ngành nghề.

Một công đoạn trong quy trình sản xuất nước mắm truyền thống. Ảnh minh họa.

Tại đại hội, bà Hồ Kim Liên tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ II. Bốn Phó Chủ tịch gồm các bà Trần Thị Dung (kiêm Tổng thư ký), ông Đặng Thành Điểm, ông Trương Quang Hiến và ông Trần Văn Quang.