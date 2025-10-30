Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Xuất khẩu lao động: Còn tình trạng thu phí cao, thu phí không đúng

Phan Thiên
TPO - Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, diễn ra sáng 30/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, trong 9 tháng năm nay, cả nước đưa được hơn 121.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm; dự kiến đến cuối năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 636.000 người, vượt 127% kế hoạch 5 năm.

z7169950866334-b122983de6ba333cf089f1ae440bf871-5579.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc tiếp tục ổn định, trong khi các thị trường mới như Đức, Rumani, Hungary, Israel, UAE đang được mở rộng. Hoạt động này không chỉ mang lại nguồn kiều hối khoảng 6,5 - 7 tỷ USD/năm, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam cần cù, sáng tạo và kỷ luật.

Kết quả trên có sự đóng góp to lớn của hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp phép hoạt động, trong đó nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng tiêu biểu...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thừa nhận lĩnh vực này vẫn đang đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan.

Theo đó, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thu phí cao, thu phí không đúng, tuyển chọn chưa minh bạch gây khó khăn, bức xúc cho người lao động. Cùng với đó là sự quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm của hệ thống quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở. Để cho người lao động không nhận diện được đâu là lao động phổ thông, phi lợi nhuận hay thương mại… để đưa người lao động đi bằng được.

"Tình trạng này đã đẩy những người vốn yếu thế thành yếu thế hơn, đã khó khăn thành khó khăn hơn", ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh và cho biết, để tháo gỡ những tồn tại này, Bộ Nội vụ đang rà soát, hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP. Chiều 30/10, Bộ Tư pháp sẽ họp thẩm định để trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2025.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng khẳng định, sẽ chuyển đổi tư duy quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không cần thiết, tiến tới triệt tiêu cơ chế “xin - cho”, hạn chế tiêu cực và nhũng nhiễu.

Song song với cải cách thể chế, Bộ cũng đẩy mạnh mở rộng các thị trường chất lượng cao, ưu tiên đưa lao động sang các quốc gia có thu nhập tốt, điều kiện lao động an toàn và ổn định.

Hội nghị đối thoại ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực từ đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp với quyết tâm cao tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và công bằng cho doanh nghiệp.

Phan Thiên
#Xuất khẩu lao động #người lao động #Bộ Nội vụ #việc làm #giấy phép con

