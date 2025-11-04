Bắc Ninh liên tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

TPO - Từ tháng 8 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về xuất nhập khẩu; thu ngân sách trong 10 tháng hơn 62.000 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm là những con số ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, 10 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,99 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế. Nhờ bảo đảm an toàn các khu công nghiệp trong và sau mưa lũ, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được duy trì ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tháng 10, các sản phẩm chủ lực của sản xuất công nghiệp vẫn có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như: Phụ tùng máy tính các loại tăng hơn 7 lần; thiết bị ngoại vi tăng trên 3 lần; máy tính xách tay, iPad tăng hơn 2 lần; điện thoại thông minh tăng trên 2 lần.

Cũng theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh liên tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu từ tháng 8 đến nay. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu tháng 10 ước đạt hơn 19 tỷ USD, tăng hơn 4% so với tháng 9. Trong 10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 150 tỷ USD; trong đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 77 tỷ USD, tăng 32%; giá trị nhập khẩu đạt trên 72 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024.

Từ tháng 8 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về xuất nhập khẩu.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng năm nay đạt hơn 62.300 tỷ đồng, bằng 110% dự toán. Đáng chú ý, thu nội địa đạt hơn 51.000 tỷ đồng, bằng 111% dự toán. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 16 tỷ USD; trong đó, cấp mới 180 dự án trong nước với số vốn đăng ký hơn 270.100 tỷ đồng; 312 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký trên 1,6 tỷ USD; điều chỉnh 149 dự án trong nước, vốn đăng ký bổ sung trên 11.400 tỷ đồng; 222 dự án FDI có tổng vốn tăng thêm hơn 3,4 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt 11,5%, bởi vậy quý IV nỗ lực để tăng trưởng 12,8%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng giải pháp về phát triển công nghiệp, dịch vụ. Quý IV là thời điểm nước rút của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp và thương mại, do tiêu dùng cuối năm. Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cuối năm.

Đối với thu ngân sách, chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đạt 71.000 tỷ đồng. Trong quý IV, tỉnh Bắc Ninh phải thu khoảng 9.000 tỷ đồng, bởi vậy ngành thuế tận dụng tối đa các khoản thu, không để thất thu, nhất là thuế, phí và thu từ đất; đồng thời phải nuôi dưỡng nguồn thu, giảm sắc thuế cho doanh nghiệp và người dân.