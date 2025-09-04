Một tỉnh tham vọng tăng trưởng kinh tế mức kỷ lục dù không sáp nhập

TPO - Quảng Ninh đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm nay ở mức 14%, con số cao nhất từ trước tới nay và vượt 2% so với mức Chính phủ giao. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng khu vực phía Bắc. Để hiện thực hóa kỷ lục này, tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều nhóm giải pháp trên các lĩnh vực trọng yếu.

Thu ngân sách vượt kế hoạch

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương bám sát mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Công tác thu ngân sách được triển khai quyết liệt, ngành thuế và hải quan rà soát từng địa bàn, từng sắc thuế để nhận diện nguồn thu tiềm năng, đồng thời siết chặt quản lý, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế kỷ lục 14%.

Nhờ đó, 8 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh này đạt hơn 47.093 tỷ đồng, vượt 11% so với kịch bản 9 tháng; trong đó thu nội địa đạt 35.476 tỷ đồng, bằng 121% kịch bản. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kỷ lục.

Quảng Ninh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là chìa khóa thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới chọn Quảng Ninh làm điểm đến: Foxconn với 5 dự án trị giá gần 1 tỷ USD, Jinko Solar với tổng vốn 2,5 tỷ USD. Riêng đầu tháng 8, tỉnh đã trao chứng nhận cho hai dự án lớn tại Móng Cái, gồm Khu công nghiệp Hải Yên hơn 1.100 tỷ đồng và dự án chế biến thủy hải sản xuất khẩu 52 tỷ đồng.

Du lịch bứt phá, hướng tới phân khúc cao cấp

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng. 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 16,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 3 triệu lượt, tăng 23% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Để tạo cú hích mới, nhiều sản phẩm du lịch cao cấp được đưa vào khai thác: Show thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục, phố đêm du thuyền trên vịnh Hạ Long, các tour khám phá vịnh Bái Tử Long, đảo hoang sơ… Đặc biệt, du lịch tàu biển sôi động trở lại với dự kiến 70 chuyến tàu, gần 90.000 khách quốc tế cập cảng Hạ Long trong năm 2025, tăng 30% so 2024.

Từ nay đến cuối năm, 54 địa phương đăng ký 148 sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, tạo thêm sức hút cho du khách. Các hoạt động như “Mùa thu vàng Uông Bí”, Liên hoan Ẩm thực Hạ Long - Quảng Ninh, Lễ hội Trăng rằm và ánh sáng nghệ thuật bên vịnh di sản… được kỳ vọng gia tăng trải nghiệm và nâng cao doanh thu du lịch.

Quyết tâm đạt đích kỷ lục

Song song với du lịch và dịch vụ, Quảng Ninh coi đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính. Các địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, nhất là tại KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong. Nhiều dự án công nghiệp điện tử, thiết bị thông minh, lắp ráp ô tô… đang được thúc đẩy tiến độ, trong đó có nhà máy sản xuất loa, tai nghe của Tonly Việt Nam hay dự án sản xuất ô tô Thành Công - Việt Hưng.

Công nhân sản xuất ô tô tại nhà máy Thành Công - Việt Hưng.

Ngành than, điện tiếp tục được hỗ trợ để duy trì sản xuất ổn định, đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia và ngân sách địa phương. Các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị, đặc biệt là “bộ tứ nghị quyết trụ cột”, đang được cụ thể hóa, tạo khung chính sách dài hạn cho phát triển.

Chủ đề công tác năm 2025 được Quảng Ninh xác định là “bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 14%, tỉnh đang đồng bộ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ quản lý ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển du lịch chất lượng cao, đến đẩy nhanh hạ tầng công nghiệp và thúc đẩy các dự án FDI quy mô lớn.

Những kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy Quảng Ninh đã có bước khởi đầu vững chắc. Song, để cán đích kỷ lục, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, tận dụng tối đa dư địa phát triển, biến thách thức thành cơ hội, khẳng định vai trò cực tăng trưởng hàng đầu miền Bắc.