Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh cao nhất 10 năm qua

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Ninh đã ghi nhận những thành quả ấn tượng về kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 11,66%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

tp-photo.jpg
Quảng Ninh bứt phá kinh tế 9 tháng GRDP tăng cao kỷ lục trong 10 năm. Ảnh: Hoàng Dương.

Tăng trưởng vượt bậc, thu hút đầu tư bùng nổ

Động lực tăng trưởng của Quảng Ninh đến từ sự bứt phá của nhiều ngành kinh tế. Ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi khu vực dịch vụ tăng 15,18%. Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh đã đón 17,11 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 25%, mang về tổng doanh thu ấn tượng 44.250 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư, Quảng Ninh cũng đạt được những con số "khủng". Vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4%. Những kết quả này cho thấy sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Quảng Ninh, đặc biệt là sau khi các điểm nghẽn về thu tiền sử dụng đất tại các dự án lớn như Công viên Đại Dương và Hạ Long Xanh đã được tháo gỡ.

Kết thúc 9 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán Trung ương và tỉnh giao đầu năm. Đây là một con số đáng ghi nhận, giúp bù đắp cho các khoản thu bị ảnh hưởng bởi chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ.

95026.jpg
Ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: QMG.

Cùng với đó, môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy sự ra đời của 2.956 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc mới, tăng 41,6% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm đều được quan tâm, củng cố vị thế dẫn đầu của tỉnh trong các chỉ số sáng tạo và chất lượng cuộc sống.

Những giải pháp “nước rút” quyết liệt

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, Quảng Ninh vẫn nhận thức rõ những tồn tại cần khắc phục, như tốc độ GRDP chưa đạt kịch bản đề ra và việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt tối thiểu 12,5%, thậm chí phấn đấu đạt 14%, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đưa ra những giải pháp trọng tâm cho quý cuối năm.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh. Cần phải đảm bảo giải ngân 100% vốn theo kế hoạch và tập trung GPMB các dự án trọng điểm, đặc biệt là khu công nghiệp.

dji-fly-20250723-083136-0071-1753234388039-photo-4623.jpg
Kết thúc 9 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 51.465 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Dương.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch và cấp phép đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Tăng cường quản lý thu ngân sách: Rà soát, phân tích từng khoản thu, từng sắc thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, chống thất thu.

Thúc đẩy du lịch và dịch vụ: Triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, thí điểm kinh tế ban đêm và hoàn thành Đề án cửa khẩu thông minh tại Móng Cái.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, Quảng Ninh đang thể hiện quyết tâm cao độ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #tăng trưởng kinh tế #GRDP 2025 #đầu tư Quảng Ninh #du lịch Quảng Ninh #phát triển kinh tế #thu ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục