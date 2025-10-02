Tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh cao nhất 10 năm qua

TPO - Quảng Ninh đã ghi nhận những thành quả ấn tượng về kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 11,66%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Quảng Ninh bứt phá kinh tế 9 tháng GRDP tăng cao kỷ lục trong 10 năm. Ảnh: Hoàng Dương.

Tăng trưởng vượt bậc, thu hút đầu tư bùng nổ

Động lực tăng trưởng của Quảng Ninh đến từ sự bứt phá của nhiều ngành kinh tế. Ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi khu vực dịch vụ tăng 15,18%. Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh đã đón 17,11 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 25%, mang về tổng doanh thu ấn tượng 44.250 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư, Quảng Ninh cũng đạt được những con số "khủng". Vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4%. Những kết quả này cho thấy sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Quảng Ninh, đặc biệt là sau khi các điểm nghẽn về thu tiền sử dụng đất tại các dự án lớn như Công viên Đại Dương và Hạ Long Xanh đã được tháo gỡ.

Kết thúc 9 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán Trung ương và tỉnh giao đầu năm. Đây là một con số đáng ghi nhận, giúp bù đắp cho các khoản thu bị ảnh hưởng bởi chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ.

Ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: QMG.

Cùng với đó, môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy sự ra đời của 2.956 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc mới, tăng 41,6% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm đều được quan tâm, củng cố vị thế dẫn đầu của tỉnh trong các chỉ số sáng tạo và chất lượng cuộc sống.

Những giải pháp “nước rút” quyết liệt

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, Quảng Ninh vẫn nhận thức rõ những tồn tại cần khắc phục, như tốc độ GRDP chưa đạt kịch bản đề ra và việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt tối thiểu 12,5%, thậm chí phấn đấu đạt 14%, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đưa ra những giải pháp trọng tâm cho quý cuối năm.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh. Cần phải đảm bảo giải ngân 100% vốn theo kế hoạch và tập trung GPMB các dự án trọng điểm, đặc biệt là khu công nghiệp.

Kết thúc 9 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 51.465 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Dương.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch và cấp phép đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Tăng cường quản lý thu ngân sách: Rà soát, phân tích từng khoản thu, từng sắc thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, chống thất thu.

Thúc đẩy du lịch và dịch vụ: Triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, thí điểm kinh tế ban đêm và hoàn thành Đề án cửa khẩu thông minh tại Móng Cái.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, Quảng Ninh đang thể hiện quyết tâm cao độ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiệm kỳ mới.