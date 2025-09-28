Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh

TPO - Trong gần 90 phút biểu diễn, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã mang lại cho người dân và du khách món ăn văn hóa, tinh thần làm tô thắm thêm tình yêu quê hương, đất nước của người dân Quảng Ninh.
Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đại diện các địa phương và hàng nghìn người dân.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng hàng đầu như Mỹ Linh, Hoàng Hải, Hoàng Tùng... cùng nhiều nghệ sĩ là người con Quảng Ninh đã thành danh như Tuấn Anh, Ngọc Anh...
Các tiết mục cũng tái hiện hình ảnh Quảng Ninh qua các giai đoạn từ những “buổi bình minh” của cách mạng, trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hàng nghìn công nhân mỏ lên đường cống hiến vì độc lập dân tộc, vì quê hương Quảng Ninh thân yêu. Cho tới ngày nay Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế năng động, nơi hội tụ của công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ cảng biển.
Các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh luôn đề ra con đường phát triển mới của Vùng mỏ thân yêu. Nhất là những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Từ vùng núi cao đến đồng bằng, từ thành thị tới miền núi biên giới, hải đảo, bao lớp cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân các dân tộc nhiều nơi hội tụ về, cả tỉnh Quảng Ninh như đại công trường tập trung cao độ cho kiến thiết, phát triển kinh tế, xã hội, mở mang, đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển thương mại biên giới, phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ; củng cố thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh.
Ngoài di sản Yên Tử, Quảng Ninh còn có kho tàng văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc, đặc biệt có Bình Liêu ngoài cảnh đẹp còn nổi tiếng với các cô gái mặc váy đá bóng trên sân cỏ.
Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa nổ tầm cao đồng loạt tại 2 điểm trên địa bàn phường Hạ Long (Quảng trường 30/10 và khu vực đồi Ngân hàng), với thời lượng 15 phút. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực vươn lên trong chặng đường mới.