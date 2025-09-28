Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Trong gần 90 phút biểu diễn, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã mang lại cho người dân và du khách món ăn văn hóa, tinh thần làm tô thắm thêm tình yêu quê hương, đất nước của người dân Quảng Ninh.

Video rực rỡ pháo hoa tầm cao trên bầu trời tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-7264.jpg
Tối 27/9, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh - Tiến bước mạnh mẽ dưới cờ Đảng quang vinh". Đây là sự kiện nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh QUảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030
tp-quocnam-z62-6811.jpg
tp-quocnam-z62-6822.jpg
tp-quocnam-z62-6810.jpg
Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đại diện các địa phương và hàng nghìn người dân.
tp-quocnam-z62-6888.jpg
Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật với sự dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
tp-quocnam-z62-7013.jpg
tp-quocnam-z62-7142.jpg
tp-quocnam-z62-6898.jpg
tp-quocnam-z62-7076.jpg
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng hàng đầu như Mỹ Linh, Hoàng Hải, Hoàng Tùng... cùng nhiều nghệ sĩ là người con Quảng Ninh đã thành danh như Tuấn Anh, Ngọc Anh...
tp-quocnam-z62-6976.jpg
Với gần 20 tiết mục, chương trình có nhiều ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tỉnh Quảng Ninh, như Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Trái tim người Cộng sản, Đường lên phía trước, Trên biển trời Đông Bắc, Nhớ mãi ngày Bác Hồ về thăm Quảng Ninh…
tp-quocnam-z62-7102.jpg
tp-quocnam-z62-6913.jpg
tp-quocnam-z62-6862.jpg
tp-quocnam-z62-6981.jpg
Các tiết mục cũng tái hiện hình ảnh Quảng Ninh qua các giai đoạn từ những “buổi bình minh” của cách mạng, trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hàng nghìn công nhân mỏ lên đường cống hiến vì độc lập dân tộc, vì quê hương Quảng Ninh thân yêu. Cho tới ngày nay Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế năng động, nơi hội tụ của công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ cảng biển.
tp-quocnam-z62-6909.jpg
Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, vùng mỏ Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã tỏa sáng trở thành biểu tượng bất diệt của niềm tin, sức mạnh và khát vọng vươn lên. Kể từ khi thành lập tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/10/1963 đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn cách mạng mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
tp-quocnam-z62-6874.jpg
tp-quocnam-z62-6926.jpg
tp-quocnam-z62-6892.jpg
Các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh luôn đề ra con đường phát triển mới của Vùng mỏ thân yêu. Nhất là những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Từ vùng núi cao đến đồng bằng, từ thành thị tới miền núi biên giới, hải đảo, bao lớp cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân các dân tộc nhiều nơi hội tụ về, cả tỉnh Quảng Ninh như đại công trường tập trung cao độ cho kiến thiết, phát triển kinh tế, xã hội, mở mang, đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển thương mại biên giới, phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ; củng cố thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh.
tp-quocnam-z62-7035.jpg
Ca khúc Cõi thiêng do ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn khắc họa lại vẻ linh thiêng, trầm mặc của Yên Tử gắn liền với cuộc đời tu hành vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Yên Tử cũng được nhắc đến là kinh đô Phật giáo Việt Nam và mới đây tổ chức UNESCO đã vinh danh cụm di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
tp-quocnam-z62-7049.jpg
tp-quocnam-z62-7047.jpg
tp-quocnam-z62-7060.jpg
Ngoài di sản Yên Tử, Quảng Ninh còn có kho tàng văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc, đặc biệt có Bình Liêu ngoài cảnh đẹp còn nổi tiếng với các cô gái mặc váy đá bóng trên sân cỏ.
tp-quocnam-z62-6973.jpg
Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng cho thấy một Quảng Ninh như đại công trường tập trung cao độ cho kiến thiết, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh nỗ lực trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ với các đặc trưng Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc.
tp-quocnam-z62-7198.jpg
Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tự tin, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
tp-quocnam-z62-7217.jpg
tp-quocnam-z62-7213.jpg
tp-quocnam-z62-7202.jpg
tp-quocnam-z62-7195.jpg
Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa nổ tầm cao đồng loạt tại 2 điểm trên địa bàn phường Hạ Long (Quảng trường 30/10 và khu vực đồi Ngân hàng), với thời lượng 15 phút. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực vươn lên trong chặng đường mới.
Quốc Nam
#Quảng Ninh #chương trình nghệ thuật #pháo hoa #đại hội đảng #Yên Tử #văn hóa Quảng Ninh #du lịch Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục