Ông Dương Quan Hà giữ chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 thành viên. Ông Dương Quan Hà giữ chức Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Ngày 15/1, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 250 đại biểu.

Tháng 9/2025, UBND TPHCM đã có quyết định cho phép hợp nhất Hội Nữ kháng chiến tỉnh Bình Dương, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM thành Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM. Đến nay, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM có gần 3.500 hội viên.

img-3644.jpg
Đại biểu về dự đại hội.

Đây là nơi tập hợp, đoàn kết những người đã tham gia kháng chiến hoặc có công với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước ngày 30/4/1975, hiện đang sinh sống tại TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ: Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM là nơi hội tụ của các nhân chứng lịch sử, đi qua hai cuộc kháng chiến giữ nước và tham gia xây dựng đất nước sau ngày thống nhất đất nước. Các hội viên câu lạc bộ chính là niềm tự hào, là di sản tinh thần quý giá của thành phố trong hành trình tiếp bước truyền thống và xây dựng tương lai.

img-3692.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại đại hội.

Bà Tuyết đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường, xã trên địa bàn thành phố quan tâm, tạo điều kiện thành lập câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến tại các địa phương. Bà khẳng định Thành ủy luôn dành sự trân trọng và kỳ vọng câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững tinh thần của những người chiến sĩ cách mạng trong đời sống thường ngày. Từ đó tiếp tục truyền lửa cách mạng, truyền động lực phấn đấu cho thế hệ trẻ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm xây dựng TPHCM vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 thành viên. Ông Dương Quan Hà giữ chức Chủ nhiệm câu lạc bộ.

img-3722.jpg
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.
img-3711.jpg
Đại hội tôn vinh, tri ân các cá nhân thôi tham gia Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
