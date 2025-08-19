80 năm Cách mạng tháng tám thành công: Tuổi trẻ Tuyên Quang nguyện tiếp nối truyền thống Thủ đô kháng chiến

TPO - Ngày 19/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Tuyên Quang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Vai trò của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”. Hội thảo là dịp để thế hệ trẻ học tập từ lịch sử, phát huy những giá trị của Thủ đô Khu giải phóng, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Tạp chí Cộng sản; Bộ Tư lệnh Quân khu II...

Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Lê Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, một số ban Đảng, sở, ban, ngành; anh Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, giữ vị trí chiến lược, được ví như “phên dậu” của đất nước. Ngay từ những năm đầu của cuộc vận động cách mạng, nơi đây đã được chọn làm căn cứ địa trọng yếu, vinh dự mang tên “Thủ đô Khu giải phóng”, sau này trở thành “Thủ đô kháng chiến” của cả nước. Với vai trò trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, Tuyên Quang từng là “đại bản doanh” nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), bà Lê Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, làm rõ giá trị lịch sử và tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám; vai trò, vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, cùng những đóng góp của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tuyên Quang trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945. Đồng thời, vận dụng và phát huy những bài học, giá trị lịch sử ấy trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo được chia làm hai phiên, gồm: Phiên thứ nhất: Trình bày tham luận và phiên thứ hai: Tọa đàm bàn tròn. Tại phiên thứ nhất, các nhà khoa học như PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); TS. Nguyễn Văn Chung, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học; TS. Vũ Thị Hồng Dung, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã phân tích, làm rõ những giá trị to lớn của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Theo các đại biểu, thắng lợi ấy có tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, không chỉ góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến, chủ nghĩa thực dân và phát xít, mà còn trở thành tấm gương sáng, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Các ý kiến cũng nhấn mạnh ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định giá trị của chân lý “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Một trong những nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đường lối, căn cứ địa và lực lượng cách mạng. Đảng ta đã chủ trương xây dựng căn cứ địa vững chắc ở Bắc Sơn, Cao Bằng và đặc biệt là căn cứ địa Việt Bắc - được xem là “hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam”. Trong đó, Tuyên Quang được xác định là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Việc hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh đã tạo thế và lực quan trọng để Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

Các diễn giả tọa đàm trong hội thảo.

Trong phiên thứ hai, các diễn giả gồm PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); ông Nguyễn Văn Mạch, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã tham gia tọa đàm bàn tròn.

Nhắc về lý do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn Tân Trào làm Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa xuất phát từ những yêu cầu khách quan, khoa học đặt ra đối với một căn cứ địa cách mạng. Các đại biểu cho biết, Tân Trào có vị trí chiến lược “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”; nhân dân giàu truyền thống đấu tranh, phong trào cách mạng phát triển sớm và mạnh mẽ; đồng thời có điều kiện thuận lợi để tự cấp, tự túc lương thực, đáp ứng nhu cầu hậu cần tại chỗ cho lực lượng cách mạng.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, cần ghi nhớ sự hy sinh của cha anh để tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Tuyên Quang. Người trẻ phải hiểu rõ lịch sử, trở thành những tuyên truyền viên giới thiệu về cội nguồn dân tộc; đồng thời trau dồi bản lĩnh chính trị, biết chọn lọc thông tin đúng đắn trong bối cảnh công nghệ số. Bên cạnh đó, thanh niên cần không ngừng học tập, dám dấn thân, khởi nghiệp, phát huy các giá trị văn hóa và thế mạnh của địa phương; luôn tiên phong, tình nguyện, góp sức xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.