Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

80 năm Cách mạng tháng tám thành công: Tuổi trẻ Tuyên Quang nguyện tiếp nối truyền thống Thủ đô kháng chiến

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Tuyên Quang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Vai trò của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”. Hội thảo là dịp để thế hệ trẻ học tập từ lịch sử, phát huy những giá trị của Thủ đô Khu giải phóng, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Tạp chí Cộng sản; Bộ Tư lệnh Quân khu II...

Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Lê Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, một số ban Đảng, sở, ban, ngành; anh Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

6576.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, giữ vị trí chiến lược, được ví như “phên dậu” của đất nước. Ngay từ những năm đầu của cuộc vận động cách mạng, nơi đây đã được chọn làm căn cứ địa trọng yếu, vinh dự mang tên “Thủ đô Khu giải phóng”, sau này trở thành “Thủ đô kháng chiến” của cả nước. Với vai trò trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, Tuyên Quang từng là “đại bản doanh” nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), bà Lê Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, làm rõ giá trị lịch sử và tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám; vai trò, vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, cùng những đóng góp của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tuyên Quang trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945. Đồng thời, vận dụng và phát huy những bài học, giá trị lịch sử ấy trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

6575.jpg
Bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo được chia làm hai phiên, gồm: Phiên thứ nhất: Trình bày tham luận và phiên thứ hai: Tọa đàm bàn tròn. Tại phiên thứ nhất, các nhà khoa học như PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); TS. Nguyễn Văn Chung, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học; TS. Vũ Thị Hồng Dung, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã phân tích, làm rõ những giá trị to lớn của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Theo các đại biểu, thắng lợi ấy có tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, không chỉ góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến, chủ nghĩa thực dân và phát xít, mà còn trở thành tấm gương sáng, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Các ý kiến cũng nhấn mạnh ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định giá trị của chân lý “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Một trong những nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đường lối, căn cứ địa và lực lượng cách mạng. Đảng ta đã chủ trương xây dựng căn cứ địa vững chắc ở Bắc Sơn, Cao Bằng và đặc biệt là căn cứ địa Việt Bắc - được xem là “hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam”. Trong đó, Tuyên Quang được xác định là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Việc hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh đã tạo thế và lực quan trọng để Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.

6579.jpg
Các diễn giả tọa đàm trong hội thảo.

Trong phiên thứ hai, các diễn giả gồm PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); ông Nguyễn Văn Mạch, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã tham gia tọa đàm bàn tròn.

Nhắc về lý do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn Tân Trào làm Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa xuất phát từ những yêu cầu khách quan, khoa học đặt ra đối với một căn cứ địa cách mạng. Các đại biểu cho biết, Tân Trào có vị trí chiến lược “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”; nhân dân giàu truyền thống đấu tranh, phong trào cách mạng phát triển sớm và mạnh mẽ; đồng thời có điều kiện thuận lợi để tự cấp, tự túc lương thực, đáp ứng nhu cầu hậu cần tại chỗ cho lực lượng cách mạng.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, cần ghi nhớ sự hy sinh của cha anh để tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Tuyên Quang. Người trẻ phải hiểu rõ lịch sử, trở thành những tuyên truyền viên giới thiệu về cội nguồn dân tộc; đồng thời trau dồi bản lĩnh chính trị, biết chọn lọc thông tin đúng đắn trong bối cảnh công nghệ số. Bên cạnh đó, thanh niên cần không ngừng học tập, dám dấn thân, khởi nghiệp, phát huy các giá trị văn hóa và thế mạnh của địa phương; luôn tiên phong, tình nguyện, góp sức xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

6577.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Thành Đạt
#Tuổi trẻ Tuyên Quang #Truyền thống Thủ đô kháng chiến #Cách mạng Tháng Tám 1945 #Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang #Lịch sử Tuyên Quang #Vai trò Tuyên Quang trong kháng chiến #Giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Tám #Phát huy truyền thống cách mạng #Căn cứ địa Việt Bắc #Ý nghĩa thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

Xem thêm

Cùng chuyên mục