Khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt sẽ tạo nên những thành quả đặc biệt

TPO - "Chúng ta tin tưởng rằng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hôm nay cả nước khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc, góp phần đổi mới việc tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Nhìn lại chặng đường 80 năm càng thêm trân quý, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông, đồng thời vững tin vào tương lai, để thực hiện những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá với tinh thần Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, nhân dân đồng tình; "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh, đồng bộ.

Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.000 km đường cao tốc, khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, các cảng biển lớn... Đây là tiền đề cho tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chỉ rõ, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia. Qua đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

Đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể”.

Qua đó tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước của mỗi người dân Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Chúng ta tin tưởng rằng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra", Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng.

Với tinh thần đó, Thủ tướng chính thức tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.