Đại siêu thị GO! đổ bộ: Hấp lực tăng giá mới cho Yên Bình Complex

Sự hiện diện của “gã khổng lồ” bán lẻ Central Retail tại KĐT Yên Bình không chỉ mang đến hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp mà còn là đòn bẩy chiến lược, đưa Yên Bình Complex trở thành tâm điểm đầu tư và an cư hàng đầu tại thủ phủ công nghiệp Thái Nguyên.

Loạt dự án quy mô “cập bến” thủ phủ công nghiệp Vạn Xuân

Trong những năm gần đây, TP Phổ Yên cũ bây giờ là phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) nổi lên như “thủ phủ công nghiệp” hàng đầu miền Bắc với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Động lực lớn nhất đến từ nhà máy Samsung Thái Nguyên cùng hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động ổn định, thu hút lượng lớn lao động và chuyên gia trong và ngoài nước.

Song song với đó, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được đầu tư, hoàn thiện, giúp Vạn Xuân kết nối thuận tiện với Hà Nội và các tỉnh trọng điểm phía Bắc như Bắc Ninh, Phú Thọ,... Tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường Vành đai 5 cùng các trục giao thông huyết mạch đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình ký kết hợp tác với Central Retail Việt Nam phát triển siêu thị GO! tại KĐT Yên Bình

Trong bức tranh đó, sự xuất hiện của siêu thị GO! mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế khu vực, tương tự như các trung tâm thương mại lớn từng tạo “cú hích” cho thị trường bất động sản tại nhiều địa phương. Thực tế cho thấy, tại những khu vực có trung tâm mua sắm quy mô, nhịp sống đô thị được kích hoạt sớm hơn, mật độ cư dân gia tăng nhanh hơn và giá trị bất động sản xung quanh thường ghi nhận mức tăng ổn định theo thời gian.

Đối với CĐT Yên Bình, GO! không chỉ bổ sung tiện ích thương mại còn thiếu tại khu vực, mà còn hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái đô thị, nơi công nghiệp, nhà ở và dịch vụ cùng phát triển song hành. Đây là tiền đề để bất động sản khu vực bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, dựa trên nhu cầu thực thay vì chỉ kỳ vọng ngắn hạn.

Được biết, siêu thị GO! tại KĐT Yên Bình là mô hình đại siêu thị tích hợp mua sắm, dịch vụ và tiện ích phục vụ cộng đồng, được quy hoạch ngay tại lõi đô thị Yên Bình, kế cận nhà máy Samsung Thái Nguyên và các khu công nghiệp lớn như Yên Bình 1, 2, 3, KCN Điềm Thụy. Việc một “ông lớn” bán lẻ quốc tế lựa chọn hợp tác cùng CĐT Yên Bình chọn KĐT Yên Bình làm điểm đặt chân tiếp theo cho thấy sức hút rõ nét của khu vực này trong bức tranh phát triển đô thị mới.

Yên Bình Complex hưởng lợi “kép”

Nằm ngay trong lõi trái tim Khu đô thị Yên Bình - nơi siêu thị GO! được quy hoạch phát triển, Yên Bình Complex là dự án hưởng lợi trực tiếp và rõ nét nhất từ sự kiện này. Đây là dự án căn hộ thương mại đầu tiên tại khu vực được phát triển bài bản, hướng tới nhóm cư dân là chuyên gia, kỹ sư và gia đình trẻ đang làm việc, sinh sống lâu dài tại Vạn Xuân.

Trước khi siêu thị GO! xuất hiện, Yên Bình Complex đã sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi nằm sát nhà máy Samsung và các khu công nghiệp trọng điểm, cũng như các trục giao thông huyết mạch. Tuy nhiên, với việc bổ sung một trung tâm thương mại quy mô ngay trong nội khu, dự án này chính thức hoàn thiện mô hình sống “All-in-one”, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt, mua sắm và giải trí trong một bước chân.

Từ góc độ thị trường, đây là yếu tố có tác động trực tiếp đến quyết định mua ở và thuê ở. Người mua nhà ngày nay không chỉ quan tâm đến căn hộ, mà còn đặt câu hỏi về chất lượng sống, tiện ích liền kề và khả năng duy trì nhịp sống lâu dài. Đại siêu thị GO! giúp Yên Bình Complex đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó, qua đó nâng cao sức cạnh tranh so với các dự án quanh khu vực.

Đối với nhà đầu tư, sự hiện diện của GO! góp phần củng cố triển vọng khai thác cho thuê ổn định. Khi dòng cư dân, chuyên gia và lao động chất lượng cao tập trung ngày càng đông, nhu cầu thuê căn hộ có tiện ích đầy đủ, vị trí thuận tiện sẽ tiếp tục tăng. Điều này giúp Yên Bình Complex không chỉ hấp dẫn ở thời điểm mở bán, mà còn duy trì giá trị bền vững trong dài hạn.

Dự án Yên Bình Complex là tòa tháp căn hộ thương mại đầu tiên tại Vạn Xuân được quy hoạch hoàn chỉnh trong KĐT đồng bộ

Theo các chuyên gia, các dự án sở hữu vị trí liền kề trung tâm thương mại thường ghi nhận mức tăng giá từ 15-30% ngay sau khi thông tin chính thức được công bố. Đặc biệt, với một khu vực đang khan hiếm nguồn cung căn hộ thương mại chất lượng như Vạn Xuân, Yên Bình Complex đang nắm giữ lợi thế độc tôn trong việc thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư nhạy bén.

Tiêu biểu cho sức hút này chính là tòa tháp The Flow (TT03) - quỹ căn hộ đẹp nhất dự án vừa được ra mắt. Tọa lạc tại vị trí “trái tim” của KĐT Yên Bình, The Flow sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên và hồ điều hòa, mang lại không gian sống xanh lý tưởng giữa lòng thủ phủ công nghiệp. Dự án còn được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, nổi bật là khu vườn Sky Garden tại tầng 15, kiến tạo chuẩn sống mới cho cộng đồng chuyên gia và kỹ sư trẻ đang làm việc tại nhà máy Samsung và các khu công nghiệp lân cận.

Mặc dù sở hữu những lợi thế bứt phá từ sự hiện diện của đại siêu thị GO!, căn hộ tại The Flow vẫn đang được giới thiệu với mức giá “quốc dân” chỉ từ 26 triệu/m². Với chính sách hỗ trợ tài chính lên đến 65%, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu khoảng 450 triệu đồng để sở hữu một tài sản có khả năng sinh lời kép. Tính thanh khoản và tỷ lệ lấp đầy của dự án được đảm bảo bởi nhu cầu ở thực của hơn 70.000+ lao động chất lượng cao đang hiện hữu tại khu vực.

Có thể nói, GO! chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại tại Yên Bình Complex. Với mức giá hợp lý cùng đòn bẩy hạ tầng thương mại quốc tế, đây chính là thời điểm “vàng” để các nhà đầu tư đón đầu làn sóng tăng trưởng của dự án căn hộ thương mại tiềm năng nhất Thái Nguyên hiện nay.

Thông tin liên hệ:

Yên Bình Complex - Khởi sắc phồn vinh

Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Bất động sản INDOCHINE

Hotline: 0916 442 096

Website: https://indochinerealestate.vn/