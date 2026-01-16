Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giả mạo giấy mời làm việc với cơ quan thuế

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan thuế tại nhiều địa phương liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời đến người nộp thuế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, những giấy mời này thường sai thể thức, sai tên đơn vị, địa chỉ, số hiệu văn bản, con dấu hoặc chữ ký.

Trước việc xuất hiện một số đối tượng xấu gửi giấy mời mạo danh, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, không gửi giấy mời, thông báo qua mạng xã hội hay các kênh liên lạc cá nhân. Mọi văn bản của cơ quan thuế đều được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Thuế.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, OTP, không truy cập các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi có nghi vấn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế quản lý để được xác minh.

Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu bất thường. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để xác minh.

615281502-866159549453464-2152423440722384567-n.jpg
612333161-122268332090208096-1998380542732381738-n.jpg
Văn bản bị phát hiện giả mạo cơ quan thuế.

Tương tự Hà Tĩnh, Thuế TP Cần Thơ cho biết đã ghi nhận tình trạng lừa đảo giả mạo giấy mời cơ quan thuế. Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng giấy mời, thông báo có hình thức gần giống văn bản hành chính, yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, cung cấp hồ sơ, thậm chí kèm theo số điện thoại lạ để liên hệ.

Thuế TP Cần Thơ khẳng định không yêu cầu người nộp thuế nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, mạng xã hội; không sử dụng giấy mời không đúng thể thức, sai tên đơn vị, sai địa chỉ, số hiệu văn bản hoặc dấu, chữ ký không hợp lệ.

Để phòng tránh rủi ro, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin cơ quan ban hành, số hiệu văn bản, chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc thông qua các kênh chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người nộp thuế liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác minh.

Thuế TP Cần Thơ đề nghị người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng gửi công văn giả mạo, thu tiền của người nhận. Cục Thuế từng cảnh báo về thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước…”.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và đơn vị có chức năng vận chuyển, khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.

Việt Linh
#lừa đảo #thuế #giấy mời #giả mạo #cảnh báo #phòng tránh

Xem thêm

Cùng chuyên mục