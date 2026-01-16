Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

VAS Sales Portal – khi tương lai được chạm bằng niềm tin và khát vọng

P.V

Có những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của một hành trình và có những bước đi khẳng định bản lĩnh đổi mới. Giờ đây, Tập Đoàn VAS tự hào đánh dấu thời khắc ấy với sự ra đời của ứng dụng bán hàng VAS Sales Portal – biểu tượng của tinh thần tiên phong, của khát vọng kết nối và của một tương lai bền vững đang dần mở ra.

Một dấu mốc mở đường cho kỷ nguyên mới

Trong lĩnh vực công nghiệp nặng tại Việt Nam, đây là lần đầu một nền tảng bán hàng chuyên biệt được xây dựng dành riêng cho trải nghiệm của khách hàng. VAS Sales Portal hình thành từ niềm tin rằng công nghệ phải phục vụ con người, dữ liệu phải nâng đỡ niềm tin và mọi điểm chạm đều mang theo trách nhiệm.

Sales Portal là kết tinh của tâm huyết người VAS – những người đã dành trọn nhiệt huyết để tạo nên hệ thống giao dịch thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. Từng đơn hàng được quản lý bằng quy trình giám sát nghiêm ngặt. Từng thao tác của khách hàng được đảm bảo bằng sự chuyên nghiệp và chuẩn mực dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái Tập Đoàn.

image001-4930.jpg
Đội ngũ kinh doanh của Tập Đoàn VAS thêm quyết tâm phục vụ

Hành trình kết nối – nơi công nghệ gặp gỡ sự tử tế

Sales Portal không chỉ là một sản phẩm công nghệ. Ứng dụng ấy mang theo tinh thần nhân văn – nơi khoảng cách giữa khách hàng và VAS được thu ngắn bằng sự quan tâm chân thành; nơi những điểm chạm giao dịch trở thành những khoảnh khắc kết nối; nơi một ứng dụng nhỏ chứa đựng cả một lời hứa lớn.

Cánh cửa công nghệ của kỷ nguyên mới đã khai mở và VAS tự hào vững bước. Trong từng dòng dữ liệu, từng quy trình vận hành là sự tận tâm; trong mỗi tính năng là khát vọng phục vụ; và trong mỗi trải nghiệm là lời nhắn gửi dịu dàng: “VAS trân trọng bạn.”

image002.jpg
Ban lãnh đạo Tập Đoàn VAS chính thức kích hoạt ứng dụng Sales Portal

Một niềm tự hào cho ngành công nghiệp nặng Việt Nam

Sự xuất hiện của VAS Sales Portal là dấu hiệu cho sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số. Từ ngành công nghiệp nặng vốn được xem là khô khan, giờ đây công nghệ đã tạo nên âm hưởng mới: mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn và đầy cảm hứng phát triển, mở ra những giới hạn mới cho sáng tạo.

VAS tự hào góp một phần vào hành trình ấy – bằng tinh thần tiên phong, bằng khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới và bằng sự bền bỉ trong từng bước phát triển.

Ứng dụng VAS Sales Portal chính là minh chứng cho các cam kết Tập Đoàn vẫn luôn gìn giữ – Cam kết đồng hành cùng khách hàng với trải nghiệm minh bạch, an tâm và thân thiện. Cam kết phụng sự cộng đồng bằng sự đổi mới tạo ra giá trị. Và cam kết nâng tầm ngành công nghiệp nặng Việt Nam, hướng tới sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

image003-4135.jpg
Ban lãnh đạo Tập Đoàn VAS vững tin thực hiện các cam kết

Sales Portal – Điểm chạm của hôm nay, sức mạnh của ngày mai

Thời khắc Sales Portal chính thức đồng hành cùng khách hàng, Tập Đoàn VAS cũng mở ra một chương mới cho chính mình — chương của những kết nối chạm đến trái tim, của những cam kết được khắc sâu bằng trách nhiệm và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Ứng dụng ấy không chỉ là thành quả của công nghệ, mà là kết tinh của bao ngày nỗ lực, của sự tận tâm, của niềm tự hào từ hàng nghìn người VAS. Mỗi lượt truy cập là một niềm tin được gửi gắm, mỗi giao dịch là một bước tiến đến tương lai bền vững, và mỗi khoảnh khắc ứng dụng vận hành trọn vẹn là một ánh sáng tự hào được thắp lên.

VAS Sales Portal - biểu tượng của niềm tin, dấu ấn tiên phong và lời hứa bền lâu dành cho khách hàng, cho cộng đồng và cho tương lai của ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn

• Địa chỉ: Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

• Website:https://vasgroup.vn/

• Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanvas

• Hotline: +84 28 3820 3820

P.V
#VAS #Sales Portal #công nghiệp nặng #Việt Nam #đổi mới #công nghệ #bán hàng

Cùng chuyên mục