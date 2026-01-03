Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thưởng Tết Nguyên đán tại Huế cao nhất hơn 324 triệu đồng/người

Ngọc Văn
TPO - Theo Sở Nội vụ TP. Huế, đơn vị đã tiếp nhận hơn 250 báo cáo của các doanh nghiệp (DN) về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Qua tổng hợp cho thấy, quan hệ lao động trên địa bàn TP. Huế cơ bản ổn định, không phát sinh tình trạng nợ lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động (NLĐ) tiếp tục có xu hướng tăng so với năm trước.

Cụ thể, mức lương bình quân năm 2025 của NLĐ tại Huế đạt 8,759 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,26% so với năm 2024. Khối DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài duy trì mức lương bình quân khá; nhiều DN ghi nhận mức lương cao nhất lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng đối với các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật cao.

thuong-tet-hue.jpg
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026﻿ cao nhất tại Huế hơn 324 triệu đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI. Ảnh minh họa

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân đạt 7,759 triệu đồng/người, tăng 31,70% so với năm trước. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất lên tới 324,457 triệu đồng/người, thuộc khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); mức thấp nhất là 500.000 đồng/người.

DN dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất 110 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 22,560 triệu đồng/người, thấp nhất 3 triệu đồng/người.

Các mức thưởng cao tập trung chủ yếu ở những DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản xuất - lắp ráp ô tô, dệt may và may mặc.

Trước đó, thưởng Tết Dương lịch năm 2026 trên địa bàn TP. Huế đạt mức bình quân 1,128 triệu đồng/người, tăng 10,48% so với kết quả khảo sát năm 2024, cho thấy xu hướng cải thiện thu nhập và chế độ đãi ngộ của DN đối với NLĐ.

Ngọc Văn
