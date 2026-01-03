Du khách ùn ùn đổ về Hà Giang giữa giá rét

TPO - Bất chấp mưa phùn, sương mù và nền nhiệt xuống chỉ còn 9 độ C, Hà Giang vẫn trở thành “điểm hẹn” của hàng nghìn du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Lượng người đổ về tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài, các cơ sở lưu trú quá tải, không ít du khách phải vật lộn tìm chỗ nghỉ giữa đêm rét buốt.

Điểm đến “nóng” giữa mùa đông giá buốt

Ngay từ 2/1, Hà Giang đã đón một đợt không khí lạnh mạnh. Mưa nhỏ, sương mù dày đặc phủ kín các triền núi. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng đoàn du khách vẫn kiên trì khoác áo mưa, co ro trên yên xe, vượt qua những con dốc uốn lượn để chạm tới vùng cực Bắc Tổ quốc.

Một hướng dẫn viên địa phương cho biết, riêng ngày 1/1, lượng khách tăng đột biến: “Nhiều đoạn đường tắc cứng, xe nhích từng chút. Rất đông du khách đi tự phát, không đặt phòng từ trước. Đến nơi mới cuống cuồng tìm chỗ nghỉ thì hầu như không còn phòng trống.”

Thực tế, phần lớn các booking đã được chốt từ khoảng hai tháng trước, ngay cả khi lịch nghỉ lễ còn chưa được công bố chính thức. Theo anh Thắng, chủ một homestay tại Đồng Văn, đây là xu hướng lặp lại nhiều năm gần đây, đặc biệt với những điểm đến có quy mô lưu trú nhỏ nhưng liên tục “gây sốt” trên mạng xã hội và các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Phương tiện chật vật len lỏi, di chuyển trên tuyến đường đến làng Lô Lô Chải

Tại Lô Lô Chải, lượng khách dịp này ước tính tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Hiệu ứng từ danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới” đã đưa ngôi làng nhỏ nơi cực Bắc liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông trong và ngoài nước, kéo theo làn sóng du khách ngày càng đông.

Giá phòng trong dịp lễ dao động từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng/đêm cho phòng đôi, các ngày cao điểm cuối tuần và lễ Tết thường phụ thu thêm khoảng 200.000 đồng so với ngày thường. Tuy nhiên, dù giá tăng, nhiều cơ sở vẫn kín phòng từ rất sớm.

Trả lời báo chí, chính quyền xã Lũng Cú cho biết địa phương đã đón hơn 3.000 lượt du khách chỉ trong một ngày, với 106 cơ sở lưu trú và hơn 1.000 phòng đã được đặt trước từ nhiều tháng.

Trong ba ngày nghỉ lễ, dòng người từ khắp nơi đổ về các cung đường du lịch trọng điểm như Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn – Lũng Cú. Hàng nghìn phương tiện cá nhân nối đuôi nhau vượt đèo, nhiều thời điểm giao thông tê liệt, xe cộ nhích từng centimét.

Sức hút lớn từ Lễ hội hoa mai anh đào

Phố cổ Đồng Văn đông nghẹt người đêm 2/1

Dù di chuyển vất vả, thời tiết khắc nghiệt và tình trạng quá tải kéo dài, nhiều du khách vẫn coi chuyến đi là trải nghiệm đáng nhớ. “Được nghỉ lễ dài ngày nên ai cũng muốn lên Hà Giang. Đi lại mệt, thời tiết lạnh, nhưng đổi lại là kỷ niệm rất đặc biệt,” một du khách chia sẻ.

Anh Trần Phương (Hà Nội) cho rằng, với những người yêu thích du lịch bụi, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố sống còn: “Đi Hà Giang dịp lễ nên mang theo lều và đồ ăn nhanh, đó là phương án an toàn nhất. Nếu ăn ở nhà hàng, nên ăn sớm trước giờ cao điểm 1–2 tiếng để tránh đông.”

Sáng 3/1, lễ hội hoa mai anh đào Lũng Cú lần đầu tiên được tổ chức đã trở thành tâm điểm của cao nguyên đá. Khu vực quanh cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải chật kín du khách check-in giữa sắc hồng rực rỡ của hoa nổi bật trên nền sương mù bảng lảng.

Một nhiếp ảnh gia địa phương cho biết, từ sáng sớm, Lô Lô Chải đã rộn ràng người qua lại. Ngoài ngắm hoa, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội với các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực vùng cực Bắc, trải nghiệm cưỡi ngựa trên cao nguyên đá – những nét văn hóa đặc trưng chỉ Hà Giang mới có.

Giới chuyên môn khuyến cáo, Hà Giang đang bước vào cao điểm du lịch mùa đông. Để chuyến đi trọn vẹn, du khách cần lên kế hoạch chi tiết, đặt phòng và phương tiện từ sớm, đồng thời kiểm tra kỹ các dịch vụ trước khi chuyển tiền nhằm tránh rủi ro lừa đảo.