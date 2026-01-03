Rộn ràng trên khai trường khai thác than những ngày đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm 2026, không khí thi đua lao động sản xuất lan tỏa mạnh mẽ. Tại các khai trường khai thác than của Quảng Ninh, công nhân, người lao động trở lại ca kíp với tinh thần khẩn trương, nền nếp, đặt mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu năm mới.

Thợ mỏ xuống lò, bến cảng nhộn nhịp

Tại Công ty Than Thống Nhất, ngay từ ca 1 ngày 2/1/2026, lãnh đạo công ty trực tiếp xuống các phân xưởng thăm hỏi, động viên công nhân. Hoạt động này không chỉ là sự khích lệ tinh thần đầu năm, mà còn giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh để sản xuất thông suốt.

Thợ mỏ Than Thống Nhất khí thế ngày sản xuất đầu năm.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2026, Than Thống Nhất dự kiến đạt sản lượng khai thác trên 8.000 tấn than. Ông Đậu Văn Phương, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 8, cho biết không khí lao động tại phân xưởng rất khẩn trương, nhịp độ sản xuất được duy trì ổn định, tỷ lệ công nhân đi làm đạt khoảng 96%. “Với quyết tâm cao, chúng tôi bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành linh hoạt, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao ngay trong ngày đầu tiên của năm mới”, ông Phương nói.

Năm 2026, Than Thống Nhất được TKV giao nhiệm vụ khai thác 2 triệu tấn than. Riêng quý I, công ty đặt mục tiêu khai thác 540.000 tấn, tương đương 27% kế hoạch năm. Trong bối cảnh điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, phức tạp, lãnh đạo công ty xác định đây vừa là thách thức, vừa là động lực để đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng năng suất lao động và gia tăng hiệu quả.

Không chỉ ở các đơn vị khai thác, khí thế thi đua còn lan tỏa tại các đơn vị kho vận, tiêu thụ, mắt xích then chốt của chuỗi cung ứng than. Tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, đầu mối tiêu thụ than lớn của TKV, hoạt động bốc rót, vận chuyển diễn ra nhộn nhịp ngay từ ngày đầu năm mới. Các dây chuyền làm việc liên tục, cán bộ, công nhân tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, an toàn, bảo đảm sản xuất vận hành trơn tru.

Bến cảng Kho vận Cẩm Phả nhộn nhịp vận tải than.

Ông Cao Văn Chuẩn, Phó Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, cho biết năm 2026 đơn vị được giao tiêu thụ trực tiếp 50 triệu tấn than. Riêng trong tháng 1, công ty phấn đấu tiêu thụ trực tiếp trên 4,1 triệu tấn. Để đạt mục tiêu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết ngay từ đầu năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác trong tập đoàn nhằm bảo đảm tiến độ, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Vàng Danh “lì xì” thợ mỏ ngày đầu năm

Tại Công ty Than Vàng Danh, cũng vào sáng 2/1/2026, đơn vị tổ chức ra quân sản xuất đầu năm trong không khí phấn khởi. Lãnh đạo công ty trực tiếp đến nhà giao ca các phân xưởng phát động thi đua, động viên người lao động và trao tặng mỗi công nhân 1 triệu đồng như lời chúc đầu năm, qua đó khích lệ tinh thần sẵn sàng vào việc ngay sau kỳ nghỉ. Tỷ lệ huy động lao động đạt trên 96%, phản ánh khí thế quyết tâm của thợ mỏ Vàng Danh trong ngày đầu năm.

Than Vàng Danh phát động thi đua sản xuất.

Bước vào năm 2026, Than Vàng Danh đặt mục tiêu sản xuất 4,395 triệu tấn than. Lãnh đạo đơn vị cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ngay từ giai đoạn đầu năm.

Năm 2026, TKV đặt mục tiêu sản xuất trên 36,8 triệu tấn than, than tiêu thụ trực tiếp đạt trên 50 triệu tấn. Đây là những chỉ tiêu quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Từ khí thế “ra quân” ở các khai trường, phân xưởng hầm lò, tới nhịp bốc rót, vận chuyển ở bến cảng, chuỗi sản xuất, tiêu thụ đang được các đơn vị tập trung vận hành an toàn, thông suốt ngay từ những ngày đầu năm.