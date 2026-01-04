Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ghe chở 7 người đi làm rẫy ở Đà Nẵng bị lật, một người tử vong

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 7 người ở xã miền núi Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) dùng ghe di chuyển qua sông Nước Xa để làm rẫy thì không may ghe bị lật. 6 người may mắn được cứu sống, một người đuối nước tử vong.

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) cho biết địa bàn xảy ra vụ lật ghe chở 7 người khiến một người bị đuối nước tử vong. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân.

tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-vu-lat-ghe-cho-7-nguoi.jpg
Tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật ghe. Ảnh FB

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Khoảng 7h cùng ngày, anh H.V.Đ (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người đều rơi xuống sông.

Anh Trần Cao Hiêm (32 tuổi, xã Nam Trà My) trực tiếp chứng kiến và tham gia cứu các nạn nhân cho biết sự việc khoảng hơn 7h sáng nay, khi đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì thấy nhiều người chới với giữa sông. Anh lập tức nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3-4 người, và ném dây để kéo những người bị nạn lên bờ.

Nhận tin báo, chính quyền xã cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn.

Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh H.V.Đ mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #lật ghe #đuối nước #Nam Trà My #tai nạn sông #sông Nước Xa #miền núi #đi làm rẫy

Xem thêm

Cùng chuyên mục