Xã hội

Google News

Cận cảnh khối gỗ trầm nặng hơn 15 kg được trả hơn nửa tỷ đồng

Hoài Nam

TPO - Khối gỗ nặng hơn 15 kg của một người dân ở Hà Tĩnh xác định có giá trị trầm hương lớn, dù đã được trả giá 600 triệu đồng, song gia chủ chưa đồng ý.

5dfb9989c66c4932107d.jpg
Thời gian gần đây, cơ sở trầm hương của gia đình chị Hoàng Hương Lan, ở thôn 10, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), trở thành điểm đến được nhiều thương lái và người chơi trầm chú ý khi sở hữu một khối trầm tốc bông tự nhiên nặng tới 15 kg. Hiện khối gỗ trầm này được giới chuyên môn nhận định là vô cùng quý hiếm.
781ae233bdd632886bc7.jpg
3122352294723460232.jpg
Chị Hoàng Hương Lan chia sẻ cây dó trầm này được cơ sở của chị mua lại từ hơn hai tháng trước. Khi các thương lái địa phương tiến hành đốn hạ và xẻ thân cây, những đặc điểm của trầm tốc bông bắt đầu hiện ra rõ rệt. Nhận thấy giá trị và độ hiếm của loại trầm này, chị Lan đã trực tiếp đến kiểm tra và quyết định mua lại cây trầm.
e807b53eeadb65853cca.jpg
Sau khi đưa về cơ sở, khối trầm được các nghệ nhân xử lý, chế tác hoàn toàn thủ công trong hơn 2 tháng. Sau khi hoàn thiện, khối trầm này còn lại 15 kg, gồm một khúc lớn dài khoảng 1,8 m, nặng 11 kg và một khúc dài khoảng 80 cm, nặng 4 kg.
86e488d6d633596d0022.jpg
Chị Lan cho biết: “Trầm tốc bông chủ yếu được giới chơi trầm mua về để trưng bày, sưu tầm hoặc dùng trong chế tác mỹ nghệ cao cấp. Với dòng trầm này, khối trầm càng được giữ nguyên vẹn thì giá trị càng tăng theo thời gian, nên nhiều người xem đó như một dạng tài sản quý. Quá trình chế tác trầm tốc bông đòi hỏi sự khéo léo và độ chính xác rất cao, bởi từng lớp gỗ tạp bên ngoài phải được bóc tách hết sức cẩn thận nhằm bảo toàn trọn vẹn cấu trúc bông trầm bên trong".
c0c127817864f73aae75.jpg
c1bbabd8f43d7b63222c.jpg
Theo giới chuyên môn, trầm tốc bông thuộc dòng trầm hương đặc biệt, có màu vàng nhạt, vân dầu sẫm uốn lượn như những bông hoa nở trên thớ gỗ, tỏa hương dịu ngọt, thanh khiết.
fdd93af46611e94fb000.jpg
Quá trình chế tác trầm tốc bông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Từng lớp gỗ tạp bên ngoài phải được bóc tách cẩn trọng để giữ nguyên cấu trúc bông trầm bên trong.
7f498db66d53e20dbb42.jpg
Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch - cho biết những người nhiều năm gắn bó với nghề tại địa phương đánh giá khối trầm tốc bông của gia đình chị Lan là cực kỳ hiếm gặp.
677372289107524248.jpg
Ông Thanh lý giải cây trầm này hình thành tự nhiên 100%, không có sự tác động của con người, đủ tiêu chuẩn làm dược liệu. Cây trầm tốc bông có dầu lan tỏa từ gốc lên thân, hoa văn đẹp, màu sắc rõ, thân chắc và mùi thơm ngọt, sâu.
204ac4469ba314fd4db2.jpg
c76975602985a6dbff94.jpg
"Đây là cây trầm hình thành hoàn toàn tự nhiên, đạt tiêu chuẩn dược liệu, có dầu lan đều, vân đẹp, mùi thơm ngọt và sâu. Với khối lượng 15 kg sau chế tác, trường hợp này rất hiếm gặp
ở Phúc Trạch. Dù đã có người trả giá 600 triệu đồng, gia đình vẫn chưa bán vì cho rằng giá trị thực có thể vượt một tỷ đồng. Hiện toàn xã có hơn 400 ha dó trầm, mang lại doanh thu khoảng 100-130 tỷ đồng mỗi năm", Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch chia sẻ.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #trầm hương #khối trầm được trả hơn nửa tỷ #khối gỗ trầm nặng hơn 15kg được trả hơn nửa tỷ đồng #Trầm xã Phúc Trạch #Trầm Hương Hà Tĩnh #trầm hiếm

