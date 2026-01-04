Cận cảnh khối gỗ trầm nặng hơn 15 kg được trả hơn nửa tỷ đồng

ở Phúc Trạch. Dù đã có người trả giá 600 triệu đồng, gia đình vẫn chưa bán vì cho rằng giá trị thực có thể vượt một tỷ đồng. Hiện toàn xã có hơn 400 ha dó trầm, mang lại doanh thu khoảng 100-130 tỷ đồng mỗi năm", Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch chia sẻ.
ở Phúc Trạch. Dù đã có người trả giá 600 triệu đồng, gia đình vẫn chưa bán vì cho rằng giá trị thực có thể vượt một tỷ đồng. Hiện toàn xã có hơn 400 ha dó trầm, mang lại doanh thu khoảng 100-130 tỷ đồng mỗi năm", Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch chia sẻ.