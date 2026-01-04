Cận cảnh khối gỗ trầm nặng hơn 15 kg được trả hơn nửa tỷ đồng

TPO - Khối gỗ nặng hơn 15 kg của một người dân ở Hà Tĩnh xác định có giá trị trầm hương lớn, dù đã được trả giá 600 triệu đồng, song gia chủ chưa đồng ý.