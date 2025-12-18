Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một trường đại học ở TPHCM thưởng Tết 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một trường đại học công lập tại TPHCM vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lên đến 30 triệu đồng/người, áp dụng đồng đều cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, không phân biệt chức danh, vị trí công tác.

Theo thông tin từ Trường ĐH Công Thương TPHCM, mức thưởng 30 triệu đồng/người được áp dụng đối với những cán bộ, viên chức có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên. Trường hợp thời gian công tác chưa đủ một năm sẽ được tính thưởng theo tỷ lệ tương ứng.

thuong-tet-nguyen-dan-truong-dh-cong-thuong-hcm-8571-3853jpg.jpg
Trường ĐH Công Thương TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công

Mức thưởng Tết năm nay của trường tăng 5 triệu đồng/người so với năm trước, nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ đã được đơn vị ban hành và duy trì ổn định nhiều năm qua.

Với gần 900 cán bộ, viên chức và người lao động, tổng kinh phí chi cho thưởng Tết, quà Tết và các khoản phúc lợi dịp cuối năm của trường dự kiến là hơn 25 tỷ đồng.

Đại diện nhà trường cho biết, chính sách này nhằm ghi nhận đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, đồng thời tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Không chỉ gây chú ý bởi mức thưởng Tết, nhà trường còn thông báo lịch nghỉ Tết kéo dài gần một tháng, từ cuối tháng Chạp đến khoảng 20 tháng Giêng Âm lịch, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học tập và làm việc cường độ cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, những năm gần đây, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các trường đại học, cao đẳng có xu hướng kéo dài hơn, phổ biến từ 2 đến 4 tuần, tùy theo đặc thù đào tạo và kế hoạch học kỳ.

Một số trường bố trí cho sinh viên nghỉ Tết sớm, kết hợp hình thức học bù, học trực tuyến hoặc đẩy sớm lịch thi học kỳ, trong khi đội ngũ giảng viên, cán bộ hành chính nghỉ theo khung thời gian riêng do trường ban hành. Việc sắp xếp lịch nghỉ linh hoạt được đánh giá là phù hợp với thực tế sinh viên ở xa, giúp giảm áp lực đi lại trong cao điểm Tết, đồng thời đảm bảo tiến độ năm học.

Dự kiến, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các cơ sở giáo dục đại học sẽ tiếp tục bám sát khung hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với điều kiện từng trường, từng địa phương. Thông tin chính thức sẽ được các trường công bố sau khi có lịch nghỉ Tết chung của Nhà nước.

Nguyễn Dũng
#đại học #TP.HCM #lương thưởng #cán bộ #viên chức #người lao động #quy chế #thưởng tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục