Một trường đại học ở TPHCM thưởng Tết 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công

TPO - Một trường đại học công lập tại TPHCM vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lên đến 30 triệu đồng/người, áp dụng đồng đều cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, không phân biệt chức danh, vị trí công tác.

Theo thông tin từ Trường ĐH Công Thương TPHCM, mức thưởng 30 triệu đồng/người được áp dụng đối với những cán bộ, viên chức có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên. Trường hợp thời gian công tác chưa đủ một năm sẽ được tính thưởng theo tỷ lệ tương ứng.

Mức thưởng Tết năm nay của trường tăng 5 triệu đồng/người so với năm trước, nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ đã được đơn vị ban hành và duy trì ổn định nhiều năm qua.

Với gần 900 cán bộ, viên chức và người lao động, tổng kinh phí chi cho thưởng Tết, quà Tết và các khoản phúc lợi dịp cuối năm của trường dự kiến là hơn 25 tỷ đồng.

Đại diện nhà trường cho biết, chính sách này nhằm ghi nhận đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, đồng thời tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Không chỉ gây chú ý bởi mức thưởng Tết, nhà trường còn thông báo lịch nghỉ Tết kéo dài gần một tháng, từ cuối tháng Chạp đến khoảng 20 tháng Giêng Âm lịch, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học tập và làm việc cường độ cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, những năm gần đây, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các trường đại học, cao đẳng có xu hướng kéo dài hơn, phổ biến từ 2 đến 4 tuần, tùy theo đặc thù đào tạo và kế hoạch học kỳ.

Một số trường bố trí cho sinh viên nghỉ Tết sớm, kết hợp hình thức học bù, học trực tuyến hoặc đẩy sớm lịch thi học kỳ, trong khi đội ngũ giảng viên, cán bộ hành chính nghỉ theo khung thời gian riêng do trường ban hành. Việc sắp xếp lịch nghỉ linh hoạt được đánh giá là phù hợp với thực tế sinh viên ở xa, giúp giảm áp lực đi lại trong cao điểm Tết, đồng thời đảm bảo tiến độ năm học.

Dự kiến, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các cơ sở giáo dục đại học sẽ tiếp tục bám sát khung hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với điều kiện từng trường, từng địa phương. Thông tin chính thức sẽ được các trường công bố sau khi có lịch nghỉ Tết chung của Nhà nước.