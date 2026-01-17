Chủ tịch DIC Corp tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu

TPO - Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp bị bán giải chấp 1.060.000 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - em gái ông Cường cũng bị bán 450.000 cổ phiếu DIG, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Cường bị bán 840.400 cổ phiếu DIG. Như vậy, ông Cường và người thân bị bán giải chấp tổng cộng 2.350.400 cổ phiếu DIG.

Tuần qua, VN-Index tăng 11,23 điểm lên 1.879,13 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 206.888 tỷ đồng, tăng 25% so với tuần trước đó. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 252,28 điểm, tăng 5,18 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên HNX cũng sôi động, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 12.035 tỷ đồng, tăng gần 22% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng 65,14 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 1.851 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3,88 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 164 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 4,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 217 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 12 - 16/1 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 73,67 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 2.233 tỷ đồng.

Bị bán hơn 2,35 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - bị bán giải chấp thêm 1.060.000 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 8,34% vốn điều lệ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG, cùng em gái ông Cường cũng bị bán giải chấp 450.000 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 1,93% vốn điều lệ.

Bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - bị bán giải chấp 840.400 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 2,16% vốn điều lệ. Như vậy, ông Cường và người thân bị bán giải chấp tổng cộng 2.350.400 cổ phiếu DIG.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp 1.072.400 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 8,47% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Cường cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 2,27% vốn điều lệ. Như vậy, Chủ tịch DIC Corp và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.235.600 cổ phiếu DIG.

Về thị giá DIG, từ ngày 16/10/2025 - 16/1, cổ phiếu Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã giảm hơn 34%, từ 24.600 đồng về 16.150 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 10/12/2025 - 9/1, ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) đã không cổ phiếu nào trong tổng 1,5 triệu cổ phiếu VNS đã đăng ký mua. Như vậy, ông Duy vẫn sở hữu 5,73% vốn điều lệ tại Vinasun. Lý giải việc đăng ký mua nhưng không mua, ông Duy cho biết do thay đổi kế hoạch.

Trả nợ thay

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt - cổ đông lớn nhất và có liên quan đến ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) vừa đăng ký bán ra 7,5 triệu cổ phiếu POM.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/1-13/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt là thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Thép Pomina. Tính đến cuối tháng 9/2025, POM có nợ phải trả hơn 9.000 tỷ đồng, trong khi tiền mặt chỉ khoảng 22 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt đang là cổ đông chi phối, nắm hơn 146 triệu cổ phiếu POM, tương ứng 52,54% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu cổ đông này sẽ giảm xuống còn 49,6%, tương đương gần 139 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị POM, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt đang sở hữu 869.400 cổ phiếu POM.

Đáng chú ý, cổ phiếu POM vừa trải qua nhịp điều chỉnh rất mạnh, khi liên tục tăng trần 9 phiên từ ngày 7/11/2025 - 9/1, giúp cổ phiếu tăng 200% và đạt 6.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt sẽ thu về khoảng 45 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phiếu POM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang với mã chứng khoán ANT.

Theo đó, Thực phẩm An Giang sẽ niêm yết hơn 24 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE vào ngày 20/1 tới đây. Giá tham chiếu của ANT trong ngày giao dịch đầu tiên là 40.900 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20%.

Thực phẩm An Giang đã đưa cổ phiếu ANT giao dịch trên Upcom từ cuối tháng 12/2016. Sau 9 năm chào sàn, cuối tháng 12/2025, ANT đã nhận được quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên Upcom, cổ phiếu ANT giảm 1% xuống mức giá 39.900 đồng/cổ phiếu.