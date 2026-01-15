Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sập bẫy ‘chạy án’, người phụ nữ bị chiếm đoạt tiền

Hoàng Phúc
TPO - Nhờ Nguyễn Văn Xiêm “chạy án” và chuyển chồng từ Trại tạm giam ở Ninh Bình về Thanh Hóa, người phụ nữ bị lừa, chiếm đoạt khoảng 115 triệu đồng.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm Nguyễn Văn Xiêm (SN 1996, trú xã Hồ Vương, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Xiêm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.T. (SN 2001, trú thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) về việc bị Nguyễn Văn Xiêm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền “chạy án”, với tổng giá trị tài sản khoảng 115 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Xiêm khai nhận có quen biết với chị T. từ trước. Khoảng giữa tháng 9/2025, chị T. gọi điện nhờ Xiêm giúp “chạy án” và chuyển chồng chị từ Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình về Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Mặc dù không có khả năng thực hiện, nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Xiêm vẫn nhận lời và yêu cầu chị T. chuẩn bị khoảng 45 triệu đồng để lo công việc. Do chưa xoay đủ tiền, chị T. đã chuyển trước cho Xiêm 10 triệu đồng làm tiền đặt cọc.

Đến ngày 22/9, Xiêm tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển nốt số tiền còn lại. Khi biết chị T. không có đủ tiền, Xiêm yêu cầu chị bán các tài sản có giá trị trong gia đình để sớm đủ tiền lo việc “chạy án” cho chồng.

Chị T. sau đó đã giao cho Xiêm một xe máy hiệu Honda SH và một xe máy điện để bán. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền bán được, Xiêm sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Nhiều lần sau đó, chị T. nhắn tin, gọi điện hỏi Xiêm về việc chuyển trại nhưng đối tượng né tránh, không trả lời. Biết mình bị lừa, chị T. đã đến Công an xã Hóa Quỳ trình báo sự việc.

Hoàng Phúc
