Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên ra đầu thú

TPO - Sáng 15/1, nguồn tin cho biết, nghi phạm gây ra hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, đối tượng ra đầu thú là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), nghi phạm sát hại hai phụ nữ tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh) và thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo).

Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ. Ảnh: CACC.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều 14/1, tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Kiều Ngọc Anh bị xác định đã dùng hung khí sát hại một phụ nữ khoảng 20 tuổi, sau đó cướp xe máy và một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, nghi phạm dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân dù bị thương nặng vẫn chạy vào nhà dân cầu cứu, nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Đến tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm xuất hiện tại địa bàn phường, bỏ lại chiếc xe máy ven đường rồi tiếp tục lẩn trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm nghi phạm; đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giao thông và camera khu dân cư để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Kiều Ngọc Anh đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.