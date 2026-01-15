Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên ra đầu thú

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 15/1, nguồn tin cho biết, nghi phạm gây ra hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, đối tượng ra đầu thú là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), nghi phạm sát hại hai phụ nữ tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh) và thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo).

screen-shot-2026-01-15-at-103226.png
Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ. Ảnh: CACC.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều 14/1, tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Kiều Ngọc Anh bị xác định đã dùng hung khí sát hại một phụ nữ khoảng 20 tuổi, sau đó cướp xe máy và một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, nghi phạm dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân dù bị thương nặng vẫn chạy vào nhà dân cầu cứu, nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Đến tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm xuất hiện tại địa bàn phường, bỏ lại chiếc xe máy ven đường rồi tiếp tục lẩn trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm nghi phạm; đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giao thông và camera khu dân cư để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Kiều Ngọc Anh đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Vụ án mạng tại Hưng Yên #Nghi phạm sát hại phụ nữ #Truy bắt tội phạm #Sử dụng hung khí #Hành vi cướp tài sản #Hình sự và điều tra #Phối hợp công an địa phương #Phân tích động cơ phạm tội

Xem thêm

Cùng chuyên mục