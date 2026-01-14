Mức án đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

TPO - Sau 10 ngày xét xử, Tòa đã tuyên án 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong là người bị phạt án cao nhất 20 năm tù, bà Trần Việt Nga phạt 15 năm tù, cao hơn khung đề nghị. Các bị cáo còn lại có người bị tuyên án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, người lĩnh cao đến 9 năm tù.

Các bị cáo tại tòa.

Nhóm tội Nhận hối lộ:

1. Nguyễn Thanh Phong: Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: 20 năm tù

2. Trần Việt Nga: Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: 15 năm tù

3. Nguyễn Hùng Long: Nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: 12 năm tù

4. Đỗ Hữu Tuấn: Nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: 7 năm tù

5. Lê Hoàng: Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: 5 năm tù

6. Đinh Quang Minh: Nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 9 năm tù

7. Phạm Văn Hinh: Nguyên Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm (nguyên Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm): 7 năm tù

8. Cao Văn Trung: Nguyên Trưởng phòng Pháp chế: Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm: 4 năm tù

9. Lê Mạnh Hùng: Nguyên Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 7 năm tù

10. Nguyễn Thị Minh Hải: Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 5 năm tù

11. Hoàng Thanh Hà: Nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 4 năm tù

12. Nguyễn Thị Phương Lan: Nguyên Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm: 3 năm tù

13. Nguyễn Thị Yến: Nguyên Phó Chánh Văn phòng, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù

14. Trần Thị Thu Liễu: Nguyên Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông: 4 năm 6 tháng tù

15. Phạm Tuyết Mai: Nguyên viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm): 3 năm tù

16. Phạm Duy Bình: Nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 5 năm tù

17. Nguyễn Thị Minh: Nguyên nhân viên hợp đồng Văn phòng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 5 năm tù

18. Nguyễn Nam Tiến: Nguyên chuyên viên Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

19. Đinh Cao Cường: Nguyên chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm (nguyên Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù

20. Lã Thái Bình: Nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm (nguyên Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 4 năm tù

21. Lê Văn Nam: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 34 tháng tù

22. Lê Thị Hiên: Nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 3 năm 6 tháng tù

23. Nguyễn Thị Thu Quỳnh: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

24. Phạm Hoàng Giang: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, hiện là Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù

25. Trần Thị Tuyết: Nguyên chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

26. Trần Thị Hồng Nhung: Nguyên chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

27. Vũ Huy Long: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù

28. Nguyễn Thị Việt Hà: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 3 năm tù

29. Nguyễn Thị Hải Hà: Nguyên chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm: 34 tháng tù

30. Phùng Thị Thúy Hà: Nguyên chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

31. Trần Thị Lựu: Nguyên chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

32. Nguyễn Thị Ngọc Hiền: Nguyên chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: 34 tháng tù

33. Trần Mỹ Hằng: Nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Cục An toàn thực phẩm: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

34. Trần Thị Nhài: Nghỉ hưu (Trước khi nghỉ hưu làm chuyên viên tại Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm): 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nhóm tội Đưa hối lộ:

1. Trần Thị Quỳnh Trang: Dược sĩ: 5 năm 6 tháng tù

2. Lại Thị Thu Anh: Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam: 3 năm 6 tháng tù

3. Nguyễn Thị Vinh: Lao động tự do: 3 năm 6 tháng tù

4. Lê Thị Thu Hà: Lao động tự do: 3 năm 6 tháng tù

5. Phạm Đức Thuận: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco: 26 tháng tù

6. Nguyễn Quang Hưng: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco: 24 tháng tù

7. Vũ Văn Tọa: Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco - chi nhánh TP HCM: 20 tháng tù

8. Lê Thị Hồng Giang: Nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco: 24 tháng tù

9. Tô Phương Ngân: Nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco: 24 tháng tù

10. Phạm Thị Loan: Giám đốc Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam: 20 tháng tù

11. Trần Quang Hải: Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi: 3 năm 6 tháng tù

12. Đào Thị Ngọc Ánh: Nhân viên Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu dược phẩm PA: 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

13. Lương Thị Lan: Lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

14. Nguyễn Thị Huyền: Giám đốc Công ty TNHH DVTM Minh An và Công ty TNHH Nhật Nam Group: 20 tháng tù

15. Nguyễn Thị Tình: Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam: 18 tháng tù

16. Nguyễn Văn Sơn: Lao động tự do: 24 tháng tù

17. Nguyễn Thanh Uyên: Lao động tự do: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

18. Đậu Thị Giang: Lao động tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

19. Quách Thị Trà My: Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM: 3 năm 6 tháng tù

20. Mai Văn Thắng: Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế Đại An: 18 tháng tù

21. Nguyễn Việt Anh: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam: 4 năm 6 tháng tù