Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tân Lộc
TPO - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa lập biên bản, tạm giữ lượng lớn hàng mỹ phẩm dạng kem không rõ nguồn gốc và yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan.

Ngày 14/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lúc 15h30 ngày 13/1, Đội QLTT số 6 kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở xã Tân Hưng do bà V.N.T làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi tại điểm bán đang trưng bày và mua bán số lượng lớn mỹ phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sau khi lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng là mỹ phẩm dạng kem, Đội QLTT số 6 yêu cầu bà V.N.T tiếp tục làm việc với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan theo quy định.

Tân Lộc
