Bắt tạm giam nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

Pháp luật

Google News

TPO - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cáo buộc ông Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cấp cao, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) có hành vi nhận hối lộ.

Ngày 14/1, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cấp cao, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội "Nhận hối lộ".

Việc bắt ông Bường nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn 2 của vụ án 'Đưa - Nhận hối lộ' xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

screen-shot-2026-01-14-at-172649.png
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao công bố quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bường.

Ở giai đoạn 1 vụ án, tháng 12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo, trong đó, ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) lĩnh mức án 7 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) lĩnh 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) lĩnh 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 5 năm 6 tháng tù tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp mức án là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án thấp nhất từ 9 tháng 1 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do); 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đến cao nhất 5 năm tù.

Tòa xác định, từ tháng 3/2022 – 5/2024, 28 bị cáo đưa, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Như cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng, đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Nga là người môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Hoàng An
