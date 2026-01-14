Tòa án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống về Vingroup

TPO - Tòa án Đức vừa đưa ra phán quyết về vụ kiện Tập đoàn Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa. Theo đó, ông Khoa bị cấm đưa ra các phát ngôn vu khống về Vingroup và Chủ tịch Tập đoàn - ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời chịu án phí là 43%. Ông Khoa cũng sẽ bị phạt 250.000 euro hoặc giam giữ 6 tháng tới 2 năm nếu không nộp phạt hoặc tái phạm.

Phán quyết trên do Tòa án cấp bang Berlin II (Đức) đưa ra ngày 13/1. Cụ thể, ông Lê Trung Khoa bị cấm đưa ra các phát ngôn về việc ông Phạm Nhật Vượng và gia đình bị cấm xuất ngoại, Vingroup vận hành theo những mệnh lệnh vượt trên hiến pháp, Vingroup nợ 806.000 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ là 159.000 tỷ đồng.

Cũng theo phán quyết, nếu vi phạm, ông Khoa sẽ bị phạt 250.000 euro. Nếu không nộp phạt, ông Khoa sẽ bị giam giữ đến 6 tháng. Thời hạn giam giữ có thể lên tới 2 năm nếu hành vi trên tiếp tục tái phạm.

Về chi phí vụ kiện, tòa án Đức phán quyết ông Lê Trung Khoa chịu án phí 43% với giá trị tranh chấp để tính án phí được ấn định tối đa là 110.000 Euro. Điều này đồng nghĩa ông Khoa sẽ phải chịu án phí hàng chục nghìn USD.

Trước đó, trong phiên xét xử khẩn cấp tháng 11/2025, tòa án tại Berlin (Đức) cũng đã cấm ông Lê Trung Khoa đăng tải trên trang cá nhân hoặc cho phép đăng tải trên trang tin do ông này chủ biên (thoibao.de) các nội dung liên quan đến phát ngôn “VinFast hối lộ nhà báo”. Mức phạt cho mỗi lần vi phạm là 250.000 euro. Trong trường hợp không thể nộp phạt, ông Khoa có thể bị giam giữ thay thế, hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Luật sư đại diện Vingroup sau đó đã nhấn mạnh vụ kiện trên chỉ là bước khởi đầu. Vingroup sẽ tiếp tục đưa ông Lê Trung Khoa ra các cơ quan tố tụng tại Đức để yêu cầu bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung đăng tải không có căn cứ, mang tính phỉ báng, bịa đặt về Vingroup, VinFast và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng.

Vụ việc đã nhận được sự đồng tình rộng rãi từ dư luận, khi nhiều ý kiến cho rằng việc Vingroup kiên trì theo đuổi vụ kiện đến cùng là cần thiết để bảo vệ danh dự doanh nghiệp, góp phần thiết lập chuẩn mực pháp lý rõ ràng đối với hành vi vu khống, phỉ báng trong không gian truyền thông hiện nay.

Phán quyết của tòa án Đức được đánh giá là cảnh báo nghiêm khắc, khẳng định mọi cá nhân, dù sinh sống hay hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào, đều phải tuân thủ pháp luật, không thể vì ở quốc gia khác mà được phép phỉ báng, vu khống tổ chức, cá nhân trong nước.