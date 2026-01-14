Bắt ổ cờ bạc 'bầu cua' lớn tại Đà Nẵng

TPO - Công an tạm giữ hình sự đối tượng tổ chức đánh bạc, và tạm giữ 6 con bạc, tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 14/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp Công an xã Thăng Điền bắt quả tang đối tượng Dương Tư (SN 1993, trú thôn An Thành 1, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) có hành vi tổ chức đánh bạc tại nhà riêng dưới hình thức lắc bầu cua.

Công an đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện tại xã Thăng Điền và phường Bàn Thạch xuất hiện một số đối tượng ngoại tỉnh lưu trú dài ngày, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua xác minh, cảnh sát xác định các đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà Dương Tư, nghi vấn tổ chức đánh bạc nên đã phân công tổ công tác theo dõi.

Chiều 12/1, công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Dương Tư đang tổ chức đánh bạc tại nhà riêng. Tại hiện trường, ngoài Dương Tư còn có 6 đối tượng tham gia, gồm: Châu Văn Chung (SN 1989), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1988), cùng trú khối phố Tân Thành, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; Phạm Đình Vũ (SN 1990), Phạm Đức Vi (SN 1988), cùng trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Quốc Khả (SN 1999, trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai); Lê Thanh Tùng (SN 1984, trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sòng bạc do Dương Tư tổ chức, trực tiếp cầm cái lắc bầu cua tôm cá, thu tiền xâu 1,7 triệu đồng. Các đối tượng tham gia đặt cược mỗi ván từ 1 đến 10 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm hơn 11,1 triệu đồng, 1 bộ lắc bầu cua, 2 tấm giấy in hình bầu cua tôm cá; tạm giữ của các đối tượng hơn 90 triệu đồng, 9 điện thoại di động và 1 xe ô tô.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Dương Tư về hành vi tổ chức đánh bạc; tạm giữ các đối tượng Châu Văn Chung, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Khả, Phạm Đức Vi, Phạm Đình Vũ, Lê Thanh Tùng về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.