Ông 'trùm' đường dây sản xuất sữa giả HIUP lĩnh 30 năm tù

TPO - Với cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền”, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị tòa phạt tổng cộng 30 năm tù; hai cấp phó của Thịnh là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị phạt lần lượt 26 và 28 năm tù.

Hành vi xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) tổng mức án 30 năm tù cho 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng 3 tội danh, hai bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 26 năm tù; Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 28 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... Hành vi phạm tội diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 – tháng 5/2025.

Đối với nhóm phạm 3 tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Riêng nhóm phạm tội sản xuất hàng giả là đặc biệt nguy hiểm, với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Với nhóm phạm tội vi phạm kế toán, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, có sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng lớn nhưng dưới sự chủ mưu, cầm đầu của Thịnh, các bị cáo đã lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.

Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế.

Đối với tội rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư nhưng thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng 2 cấp dưới La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Ba bị cáo chủ chốt trong vụ án đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.