Pháp luật

Vụ tuồn lợn dịch vào Cty Đồ hộp Hạ Long: Tạm giữ cán bộ kiểm dịch để xác minh hành vi nhận hối lộ

Nguyễn Hoàn
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Lê Nhật Huy - nhân viên bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và Trần Thị Hương - Phó trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động, thuộc Chi cục thủy sản - chăn nuôi và thú y (Sở NN&MT Hải Phòng) để xác minh, làm rõ hành vi "Đưa - Nhận hối lộ".

Nguồn tin của PV báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định tạm giữ thêm Lê Nhật Huy – nhân viên bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và Trần Thị Hương – Phó trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động, thuộc Chi cục thủy sản – chăn nuôi và thú y (Sở NN&MT Hải Phòng) để xác minh, làm rõ về hành vi “Đưa – Nhận hối lộ”.

Các quyết định tạm giữ nêu trên đã được Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Cả Huy và Hương đều là người liên quan trong vụ hơn 130 tấn thịt dương tính dịch tả lợn châu Phi trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long mà Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, điều tra.

Theo nguồn tin, trước khi bị tạm giữ, Lê Nhật Huy và Trần Thị Hương đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi “Đưa – Nhận hối lộ” trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật khi vận chuyển ra ngoài tỉnh tiêu thụ của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

tp-chi-cuc-thu-y.jpg
Trụ sở Chi cục thủy sản - chăn nuôi và thú y (Sở NN&MT Hải Phòng).

Tối 14/1 Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ba nhân viên công ty này, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên) cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trương Sỹ Toàn và 3 nhân viên cấp dưới đều bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

915ee9d2-db21-493f-b686-5dd7199d17bd.jpg
c0d51a46-cb28-47ba-906f-364e74e9d72d.jpg
25d70fd2-7571-4e2e-929d-a94abc9fc36f.jpg
4413f6bd-e6cd-4f51-9251-4138f8a926c3.jpg
Bị can Trương Sỹ Toàn và 3 nữ nhân viên cấp dưới tại cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan tố tụng xác định, Thoan là nhân viên Phòng Quản lý chất lượng (Công ty CP Đồ hộp Hạ Long), được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu trước khi nhập kho lạnh và đưa vào sản xuất.

Còn Hương là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Cuối tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi "Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi".

Tổ chức khám xét, lực lượng chức năng xác định trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, có hơn 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Việt Hà (SN 1991) rồi bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dương tính dịch tả lợn châu Phi.

Kho lạnh cũng có hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

41.jpg
Lực lượng liên ngành tổ chức khám xét, lấy mẫu thịt trong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Lực lượng liên ngành cũng xác định có hơn 13.900 sản phẩm của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.

Sau khi có kết quả kiểm dịch, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với liên ngành tổ chức tiêu hủy tổng số hơn 160 tấn thịt lợn, chả giò rế, chả giò đặc biệt, pate cột đèn… nhiễm khuẩn, nhiễm dịch nêu trên.

Nguyễn Hoàn
