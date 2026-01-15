Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, bỏ xe máy tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe máy của nghi phạm trong vụ giết người cướp của ở Hưng Yên bất ngờ được phát hiện tại Bắc Ninh, mở ra manh mối mới trong quá trình truy bắt đối tượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào đầu giờ sáng 15/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 14/1, phát hiện xe máy của nghi phạm Kiều Ngọc Anh (nghi phạm giết người ở tỉnh Hưng Yên) tại khu vực cột đồng hồ thuộc địa phận phường Thuận Thành. Đối tượng này có dấu hiệu của “ngáo đá”.

Lực lượng công an phường Thuận Thành khẩn trương tổ chức truy tìm và thông báo đến người dân trên địa bàn về nghi phạm Kiều Ngọc Anh để đề phòng, cảnh giác.

z7431701005056-1f11cfedc24e811eae17831acbd0ee19.jpg
Xe máy nghi phạm đi phát hiện ở phường Thuận Thành (Bắc Ninh).

Trước đó, đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội ở tỉnh Hưng Yên, sau đó đi xe máy đến địa phận phường Thuận Thành thì xe hết xăng và bỏ lại xe ở đây. Từ tối 14/1 đến đầu giờ sáng 15/1, lực lượng công an phường Thuận Thành chưa thấy đối tượng xuất hiện ở địa bàn phường. “Chiều hôm qua (14/1), đối tượng có đi ra hướng quốc lộ 17”, vị lãnh đạo Công an phường Thuận Thành cho biết thêm.

Nguyễn Thắng
#Manh mối vụ án giết người #Phát hiện xe nghi phạm Bắc Ninh #Nghi phạm Kiều Ngọc Anh #Truy bắt đối tượng phạm tội #Tình hình tội phạm tỉnh Hưng Yên #Chứng cứ từ xe máy bỏ lại #Nghi phạm có dấu hiệu ngáo đá #Hoạt động truy bắt và cảnh báo #Di chuyển của nghi phạm sau phạm tội

Xem thêm

Cùng chuyên mục