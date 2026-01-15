Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, bỏ xe máy tại Bắc Ninh

TPO - Xe máy của nghi phạm trong vụ giết người cướp của ở Hưng Yên bất ngờ được phát hiện tại Bắc Ninh, mở ra manh mối mới trong quá trình truy bắt đối tượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào đầu giờ sáng 15/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 14/1, phát hiện xe máy của nghi phạm Kiều Ngọc Anh (nghi phạm giết người ở tỉnh Hưng Yên) tại khu vực cột đồng hồ thuộc địa phận phường Thuận Thành. Đối tượng này có dấu hiệu của “ngáo đá”.

Lực lượng công an phường Thuận Thành khẩn trương tổ chức truy tìm và thông báo đến người dân trên địa bàn về nghi phạm Kiều Ngọc Anh để đề phòng, cảnh giác.

Xe máy nghi phạm đi phát hiện ở phường Thuận Thành (Bắc Ninh).

Trước đó, đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội ở tỉnh Hưng Yên, sau đó đi xe máy đến địa phận phường Thuận Thành thì xe hết xăng và bỏ lại xe ở đây. Từ tối 14/1 đến đầu giờ sáng 15/1, lực lượng công an phường Thuận Thành chưa thấy đối tượng xuất hiện ở địa bàn phường. “Chiều hôm qua (14/1), đối tượng có đi ra hướng quốc lộ 17”, vị lãnh đạo Công an phường Thuận Thành cho biết thêm.