Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: HĐXX 'mách nước' hạn chế tiếp xúc giữa cán bộ và doanh nghiệp

TPO - Bên cạnh mức án phạt tù 55 bị cáo, Hội đồng xét xử đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành rõ các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục hành chính cần được niêm yết, công bố công khai, đầy đủ, dễ tiếp cận; đẩy mạnh thực hiện hành chính công điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Vợ chồng nữ Cục trưởng lĩnh án phạt cao hơn mức đề nghị

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt 55 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, trong đó hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Mức án này, khớp với khung đề nghị của Viện Kiểm sát khi nêu quan điểm luận tội.

Trái lại, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng, người kế nhiệm ông Phong bị tòa phạt 15 năm tù, mức án này cao hơn khung Viện Kiểm sát đề nghị bà Nga từ 12 – 13 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng bà Nga) bị phạt 5 năm tù, trong khi mức án Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Hoàng là 3 – 4 năm tù.

Các bị cáo còn lại người nhận án thấp nhất 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 12 năm tù giam.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Về phân hóa vai trò, Tòa cho rằng hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga giữ vai trò chính, là chủ mưu đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí, quy định phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương nhận tiền. Trong đó, ông Phong nhận hơn 43 tỷ đồng, bà Nga 8 tỷ đồng nên cần áp dụng mức hình phạt cao mới tương xứng với hành vi.

Thủ tục hành chính cần được niêm yết, công bố công khai

Đáng chú ý, ngoài tuyên phạt các mức án phạt tù nghiêm khắc, Hội đồng xét xử còn đưa ra nhiều kiến nghị nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị bịt "kẽ hở" thể chế, tăng minh bạch trong quản lý an toàn thực phẩm.

Theo Hội đồng xét xử, vụ án "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho thấy một số bất cập, hạn chế trong thể chế quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong quy trình hoạt động thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và cơ chế kiểm soát quyền lực trong cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, quy trình hành chính cũng phức tạp, thiếu minh bạch, tạo kẽ hở cho cơ chế "xin, cho", phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của công chức thực thi công vụ.

Hội đồng xét xử do đó kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành các quy định nhằm tăng cường công khai, minh bạch, rõ ràng quy trình, thủ tục hành chính trong hoạt động thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận GMP, cũng như các lĩnh vực quản lý khác về an toàn thực phẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục hành chính cần được niêm yết, công bố công khai, đầy đủ, dễ tiếp cận; đẩy mạnh thực hiện hành chính công điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ; tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm soát định kỳ đối với các sản phẩm do doanh nghiệp tự công bố; thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Vụ án này, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi sai phạm xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dễ gây ra hệ lụy xấu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.

“Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp... Xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân”, Hội đồng xét xử nhấn mạnh.