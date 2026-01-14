Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quân sự cấp xã ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho rằng, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được triển khai theo tinh thần Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhằm xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường quan tâm hơn nữa việc bảo đảm cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt , góp phần ổn định cuộc sống, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ định các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh căn cứ đề án điều chỉnh tổ chức biên chế Ban CHQS của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn nhân sự các chức danh còn lại trong Ban CHQS cấp xã, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đúng số lượng.

Đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết nội bộ, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

