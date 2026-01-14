Quan chức Ukraine tiết lộ khả năng tấn công tàu chiến Nga

TPO - Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết việc tấn công các tàu chiến Nga ngay trước thời điểm phóng tên lửa Kalibr từ biển là cực kỳ khó khăn do thời gian thực hiện chỉ giới hạn trong vài giờ.

Trả lời báo giới về khả năng tấn công các tàu chiến Nga trước khi phóng tên lửa Kalibr, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết, thời gian để thực hiện những hành động như vậy là rất hạn chế.

Theo ông, trong hầu hết các trường hợp, quân đội Nga sử dụng tàu ngầm để phóng tên lửa, vốn có khả năng tàng hình cao. Do đó, việc xác định chính xác khu vực phóng tên lửa là vô cùng khó khăn.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine lưu ý, việc tấn công các mục tiêu này đòi hỏi những hoạt động giám sát và tác chiến liên tục tại khu vực phóng tiềm năng, trong đó cần có sự tham gia của không quân. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ tàu chiến hay tàu ngầm nào cuối cùng đều phải quay trở về căn cứ, và đây chính là thời điểm có thể khai thác.

Ông Pletenchuk nhấn mạnh rằng, ngay cả trong những hệ thống tác chiến phức tạp của đối phương vẫn tồn tại các điểm yếu, mà lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn có thể tấn công vào thời điểm thích hợp.

Theo đại diện Hải quân Ukraine, hiện không ghi nhận hoạt động triển khai hay sử dụng tàu chiến và tàu ngầm của Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Không quân Nga vẫn hoạt động như thường lệ.

"Không quân Nga vẫn hoạt động như thường lệ. Và rất có thể, Nga sẽ phóng tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Crimea", ông nói.

Trước đó, ông Pletenchuk từng nhận định Nga chỉ có thể phóng số lượng hạn chế tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen do gặp khó khăn về kỹ thuật cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiệu quả của loại tên lửa này đã suy giảm so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, trong khi Nga cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về bảo trì và hậu cần.

Trước đây, Nga từng sử dụng tên lửa Kalibr nhằm gây áp lực lên Ukraine và phong tỏa các tuyến đường biển, tuy nhiên, Hải quân Ukraine khẳng định đã duy trì hoạt động an toàn của hành lang hàng hải quốc gia.

Việc Nga giảm cường độ phóng tên lửa cùng những vấn đề kỹ thuật hiện nay được đánh giá là làm suy giảm mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, đồng thời cho thấy những hạn chế trong khả năng tác chiến của hải quân nước này.