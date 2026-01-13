Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga tiết lộ hậu quả tại Ukraine sau vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 cho biết, nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv của Ukraine đã bị vô hiệu hóa do trúng tên lửa đạn đạo Oreshnik trong cuộc tấn công diễn ra đêm ngày 8, rạng sáng 9/1.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik, làm tê liệt nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv ở miền tây Ukraine, nơi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp, đồng thời phá hủy cơ sở sản xuất, kho chứa máy bay không người lái tấn công tầm xa (UAV) và cơ sở hạ tầng sân bay tại nhà máy.

82addc64-9bd7-4468-8b89-1b52116fe7be.jpg

Theo bộ này, cùng thời điểm, lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào hai nhà máy lắp ráp UAV tại Kiev, sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển.

"Trong khuôn khổ cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Iskander và tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào Kiev, các cơ sở sản xuất của hai doanh nghiệp tham gia lắp ráp UAV cũng như một số cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine đã bị đánh trúng", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy vào thời điểm đó xác nhận "một phần cơ sở hạ tầng quan trọng" của thành phố đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công của lực lượng Nga.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik đã được sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở sản xuất máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine. Vụ tập kích được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod.

Đây được cho là lần thứ hai Nga triển khai tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga lần đầu thử nghiệm thực chiến loại vũ khí này khi tấn công nhà máy quân sự Yuzhmash tại thành phố Dnepr, nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.000 km/h).

Quỳnh Như
Tass
