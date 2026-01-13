Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tình báo Ukraine công bố thông tin về UAV Geran-2 tích hợp tên lửa của Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố sơ đồ, bảng phân tích các bộ phận và cơ sở dữ liệu linh kiện điện tử cho máy bay không người lái (UAV) Geran-2 được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Verba.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết đã xác định được một cấu hình mới của máy bay không người lái tấn công Geran-2 của Nga, có khả năng mang cả tên lửa phòng không tầm ngắn và đầu đạn thông thường.

Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin War&Sanctions, trong đó mô tả chi tiết biến thể Geran-2 dòng E được trang bị hệ thống MANPADS Verba, cho thấy nỗ lực của Nga trong việc điều chỉnh UAV để tấn công các mục tiêu trên không của Ukraine.

Trước đó, DIU từng tiết lộ một biến thể khác của Geran-2 sử dụng tên lửa không đối không R-60 từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, phiên bản trang bị hệ thống Verba có những khác biệt đáng kể.

diu.png
Mô hình 3D của máy bay không người lái Geran-2 được cải tiến để mang tên lửa phòng không vác vai Verba cùng đầu đạn nhiệt áp. (Nguồn: War&Sanctions)

Theo Cơ quan Tình báo Ukraine, phiên bản trang bị hệ thống Verba hoạt động dựa trên cơ chế điều khiển thủ công theo thời gian thực, sử dụng camera quang học ở phần mũi và modem mạng lưới, do một quốc gia khác sản xuất, để truyền video và các lệnh điều khiển.

"Bản nâng cấp này được thiết kế để cho phép người vận hành điều khiển UAV thủ công trong thời gian thực. Để đạt được điều này, UAV sử dụng camera quang học Honpho TS130C-01 được gắn trong phần mũi máy bay, cũng như modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358", DIU cho biết.

Một điểm khác biệt quan trọng so với phiên bản mang tên lửa R-60 là sự hiện diện của đầu đạn hoàn chỉnh trên UAV. Mẫu Geran-2 được DIU kiểm tra mang đầu đạn nhiệt áp TBBC-50M, cho phép máy bay không người lái vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất sau khi phóng tên lửa phòng không. Việc nhắm mục tiêu có thể do người điều khiển trực tiếp đảm nhiệm.

Cơ quan này cho biết, bộ trang bị tiêu chuẩn trên máy bay không người lái bao gồm bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường quán tính, bộ phận Kometa 12 kênh, bộ theo dõi dựa trên máy vi tính Raspberry và modem 3G/4G. Kometa là một thiết bị chuyên dụng (ăng-ten) được thiết kế để bảo vệ máy bay không người lái trước các biện pháp gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh GPS/GLONASS.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo Nga lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái Geran-5, được trang bị đầu đạn nặng 90 kg và có tầm bay lên đến 1.000 km, trong một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine đầu năm 2026.

Quỳnh Như
Pravda
#UAV Geran-2 #Nga #tên lửa Verba #Ukraine #tình báo #máy bay không người lái #tấn công

