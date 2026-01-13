Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Chuyên gia Nga: Tên lửa đạn đạo Oreshnik phơi bày điểm yếu của hệ thống Patriot

Quỳnh Như

TPO - Chuyên gia quân sự Nga cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik đã phơi bày những hạn chế căn bản của các hệ thống phòng không hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, trong đó bao gồm hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia
(Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga - RANEPA), vận tốc cuối cùng của đầu đạn tên lửa Oreshnik được ghi nhận vào khoảng 13.000 km/h, cao gấp hơn hai lần tốc độ của tên lửa đánh chặn PAC-3, phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của Patriot, chỉ đạt trên 6.000 km/h.

image-6.jpg
Hệ thống tên lửa Patriot.

Chuyên gia này nhận định, ngoài tốc độ cực cao, đầu đạn Oreshnik còn có khả năng tách rời và cơ động theo những quỹ đạo phức tạp, khiến việc đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện nay gần như không khả thi.

Theo ông Alexander Stepanov, nếu không thu hẹp được khoảng cách công nghệ trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm, các hệ thống phòng không và chống tên lửa đạn đạo mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng sẽ khó có thể đối phó hiệu quả với các loại vũ khí mới của Nga.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, chuyên gia này cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik nhằm vào nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh tại Lviv (miền tây Ukraine) trong đêm 9/1 đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng Không quân Ukraine. Theo báo cáo, cơ sở này đảm nhiệm việc sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp, đồng thời sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa.

Theo chuyên gia Stepanov, việc phá hủy trung tâm công nghiệp và sửa chữa quan trọng này đã làm suy giảm đáng kể khả năng bảo đảm kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần cho lực lượng không quân còn lại của Ukraine.

Chuyên gia Nga nhận định, vũ khí siêu vượt âm đang làm thay đổi những nguyên lý truyền thống của phòng không, đặt ra thách thức công nghệ lớn đối với tổ hợp công nghiệp - quân sự phương Tây. Để đối phó với các vũ khí như vậy, đòi hỏi họ phải đầu tư đồng bộ vào nhiều lĩnh vực, từ khoa học vật liệu cho đến đến thiết bị điện tử chịu nhiệt độ cao và hệ thống dẫn đường chính xác.

Quỳnh Như
Tass
#xung đột Nga-Ukraine #Nga #Oreshnik #Ukraine #Patriot #tên lửa #phòng không #tên lửa đạn đạo #tên lửa siêu vượt âm

