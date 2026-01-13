Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' mang Tết đến vùng biên Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Chiều 12/1, tại xã biên giới Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026, mang mùa xuân sẻ chia đến với hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Đồn Biên phòng Cà Roòng phối hợp UBND xã Thượng Trạch tổ chức, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng biên.

anh-12.jpg
Hoạt động gói bánh chưng tại chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai, như: Thăm, tặng quà gia đình chính sách; dâng hương tại khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng; khởi công xây dựng 42 căn nhà tại bản 39; khánh thành nhà Đại đoàn kết tại bản 61.

Bên cạnh đó là Phiên chợ “0 đồng”, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, Lễ hội “Bánh chưng xanh”, đốt lửa trại truyền thống.

anh-8.jpg
Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản.

Ban Tổ chức cũng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; cắt tóc miễn phí theo mô hình “Tay kéo Biên phòng”; tặng quà Tết cho 876 hộ dân thuộc 20 bản và 81 học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

anh-10.jpg
Trò chơi dân gian tại chương trình thu hút đông đảo người xem.

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để đồng bào vùng biên đón Tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.

Hoàng Nam
