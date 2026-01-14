Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng

TPO - Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại hai đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh là Trung đoàn 831 và Đại đội Trinh sát cơ giới.

Ngày 13/1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu); Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Chính ủy Quân khu 1; Đại tá Phạm Văn Tạo - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh; Đại tá Trần Viết Năng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Tại hai đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh là Trung đoàn 831 và Đại đội Trinh sát cơ giới, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra chuyển trạng thái làm nhiệm vụ A2; hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là hành động trong chiến đấu, thể hiện kỹ năng chuyên môn rất cao. Qua đó, làm tốt công tác sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn; chủ động các phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã đạt được, đặc biệt là triển khai có hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị tiếp tục quán triệt chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc gắn với thực hiện tốt và chủ động, linh hoạt trong triển khai phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị cần tăng cường luyện tập các phương án, nhất là các tình huống chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, làm nhiệm vụ A2; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thượng tướng Lê Quang Minh lưu ý Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn quy định; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.