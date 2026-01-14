Không quân và tên lửa tầm xa là trọng tâm trong kế hoạch quân sự của Mỹ

TPO - Chính quyền Mỹ coi việc sử dụng sức mạnh không quân và tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt trong phương án hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran, theo CBS News.

CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về các hoạt động quân sự và bí mật vượt xa những cuộc không kích thông thường. Các phương án này bao gồm chiến dịch không gian mạng và biện pháp tâm lý nhằm làm gián đoạn hệ thống chỉ huy, liên lạc cũng như các cơ quan truyền thông do nhà nước Iran kiểm soát.

Theo nguồn tin, sức mạnh không quân và tên lửa tầm xa vẫn là yếu tố trọng tâm trong bất kỳ kịch bản phản ứng quân sự tiềm tàng nào. Các quan chức Lầu Năm Góc đang xem xét nhiều kịch bản, trong đó xung đột có thể không chỉ giới hạn ở những cuộc tấn công trên chiến trường, mà còn mở rộng sang các hoạt động kéo dài trong không gian số và chiến dịch gây ảnh hưởng thông tin.

Nguồn tin này lưu ý, nhóm cố vấn của Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 13/1 để thảo luận về các phương án cập nhật liên quan đến Iran. Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có trực tiếp tham dự cuộc họp này hay không.

Theo giới quan sát quân sự, các biện pháp an ninh mạng và tâm lý này là một phần của "các hoạt động hỗn hợp", có nghĩa là chúng có thể được triển khai song song với lực lượng quân sự truyền thống hoặc sử dụng độc lập. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không tiết lộ chi tiết về những mục tiêu cụ thể trong hạ tầng kỹ thuật số của Iran hay cách thức tiến hành các chiến dịch tâm lý nhằm vào truyền thông nhà nước nước này.

Hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì. Dù vậy, việc mở rộng các lựa chọn quân sự cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho những kịch bản mà xung đột có thể vượt ra ngoài các cuộc tấn công quân sự thông thường, chuyển sang các chiến dịch kỹ thuật số và tâm lý kéo dài.

Những cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng tại Iran. Biểu tình đã được ghi nhận tại toàn bộ 31 tỉnh và bước sang tuần thứ ba. Theo hãng tin Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, ít nhất 544 người đã thiệt mạng.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể can thiệp nếu lực lượng an ninh Iran tiếp tục trấn áp và sát hại người biểu tình. Phát biểu trước báo giới hôm 11/1, ông cho biết giới lãnh đạo Iran bày tỏ mong muốn đàm phán, song nhấn mạnh quân đội Mỹ đang xem xét một số phương án.