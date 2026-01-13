Iran tuyên bố sẵn sàng đối phó với chiến tranh

TPO - Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với một cuộc xung đột công khai, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau những lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến tranh, và chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với cuộc chiến 12 ngày trước đó”, Ngoại trưởng Araghchi nói trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran hôm 12/1, đề cập đến cuộc giao tranh hồi tháng 6/2025, khi Mỹ cùng Israel tấn công các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng đó phải là các cuộc đàm phán công bằng, danh dự, trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, ông nói thêm. “Các cuộc đàm phán phải được tiến hành một cách thiện chí, không phải là mệnh lệnh và áp đặt”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng khi Washington cáo buộc Tehran đàn áp người biểu tình và đe doạ sẽ can thiệp quân sự.

Làn sóng biểu tình nổ ra ở Iran vào ngày 28/12/2025 sau khi đồng tiền quốc gia sụp đổ dẫn đến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh. Các cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang và lan rộng, những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, tấn công cơ quan chính phủ ở Tehran và một số thành phố khác.

Theo Tehran, “những kẻ khủng bố” trà trộn trong người biểu tình đã đốt cháy hàng chục nhà thờ Hồi giáo, cơ sở y tế, hành chính và các tòa nhà, đồng thời sát hại hàng trăm thường dân và nhân viên an ninh trong các vụ “tấn công bạo lực kiểu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Ngoại trưởng Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đã "đóng vai trò lớn" trong việc dàn dựng các cuộc biểu tình. Nhà ngoại giao hàng đầu này cho biết, Tehran đã thu được những tin nhắn thoại về mệnh lệnh mà các phần tử khủng bố nhận được, trong đó yêu cầu họ nổ súng vào người biểu tình, người ngoài cuộc và lực lượng an ninh.

Hôm 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các nhà báo trên Không lực Một rằng chính quyền của ông đang xem xét can thiệp ở Iran, nhưng cho biết "Tehran đã chủ động liên hệ để đàm phán".