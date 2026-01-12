Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ của Iran

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc ngày 12/1 tuyên bố phản đối các quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự nếu Iran đàn áp người biểu tình.

bmrnufvr65nr5hqti3hza3o3pq.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết khi được hỏi về bình luận của ông Trump. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động theo hướng có lợi cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông”.

Cũng theo bà Mao, Trung Quốc hy vọng chính phủ và người dân Iran có thể vượt qua tình hình khó khăn hiện tại, duy trì ổn định quốc gia.

Trả lời một câu hỏi khác về việc liệu có thương vong nào của người Trung Quốc trong các cuộc biểu tình ở Iran hay không, và liệu Trung Quốc có kêu gọi công dân của mình rời khỏi nước này hay không, bà Mao trả lời rằng Trung Quốc đang theo dõi sát sao tình hình ở Iran và chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc công dân Trung Quốc bị thương hoặc thiệt mạng ở đó.

Người phát ngôn nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Iran cần chú ý đến tình hình an ninh địa phương và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết, chính quyền của ông đang cân nhắc "một số lựa chọn rất mạnh mẽ", bao gồm cả hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran, sau những báo cáo về tình trạng bất ổn trong nước.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Iran vào ngày 28/12/2025 sau khi đồng tiền quốc gia sụp đổ dẫn đến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh. Các cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang và lan rộng, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, tấn công cơ quan chính phủ ở Tehran và một số thành phố khác.

Chính quyền Iran gọi những phần tử bạo loạn là khủng bố, đổ lỗi cho Israel và Mỹ về tình trạng bất ổn này.

Minh Hạnh
Hoàn cầu Thời báo
