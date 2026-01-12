Tổng thống Trump nói Iran đề nghị đàm phán sau khi Mỹ đe dọa can thiệp biểu tình

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã liên lạc với Mỹ và đề xuất đàm phán, sau khi ông đe dọa đáp trả việc trấn áp đám đông biểu tình ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 11/1, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ đang đàm phán để sắp xếp một cuộc gặp với Tehran, nhưng cảnh báo rằng ông có thể phải hành động khi số người chết và bị bắt trong làn sóng biểu tình ở Iran gia tăng.

“Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị gây áp lực. Iran muốn đàm phán”, ông nói.

Iran chưa đưa ra phát biểu nào về thông tin này.

Một số hình ảnh cắt từ video về làn sóng biểu tình ở Iran. (Nguồn: AP)

Trước đó, các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông đang cân nhắc một loạt biện pháp nhằm vào Iran, bao gồm tấn công mạng hoặc tấn công trực tiếp do lực lượng Mỹ hoặc Israel thực hiện.

“Quân đội đang xem xét vấn đề này, và chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn rất mạnh mẽ. Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ tấn công họ ở mức độ chưa từng có trước đây”, Trump nói với các phóng viên tối 11/1, khi được hỏi về việc Iran đe doạ trả đũa.

Theo một số báo cáo, ít nhất 544 người thiệt mạng đã thiệt mạng và hơn 10.600 người khác bị bắt giữ trong làn sóng biểu tình kéo dài 2 tuần qua trên khắp các tỉnh và thủ đô Tehran.

Tuần trước, Tehran cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ là “mục tiêu chính đáng” nếu Mỹ sử dụng vũ lực để bảo vệ người biểu tình.

Do internet bị gián đoạn ở Iran và đường dây điện thoại bị cắt, việc đánh giá các cuộc biểu tình từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn. Chính phủ Iran chưa đưa ra con số thương vong tổng thể.

Làn sóng biểu tình lần này bắt đầu vào ngày 28/12/2025 vì đồng nội tệ rial lao dốc (hiện ở mức 1,4 triệu rial = 1 USD), trong bối cảnh nền kinh tế Iran bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân. Cuộc biểu tình ngày càng leo thang và mở rộng thành cuộc nổi dậy chống chế độ.

Ngày 11/1, ông Ali Larijani, một quan chức an ninh cấp cao của Iran, cáo buộc một số người biểu tình “giết người hoặc đốt người, rất giống những gì IS làm”.

Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng lễ tang các thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Theo báo cáo của tổ chức ở Mỹ, 48 nhân viên an ninh Iran đã thiệt mạng trong đợt biểu tình này.

Cũng trong ngày 11/1, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trao đổi với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục dịch vụ Internet tại Iran, nơi tín hiệu internet đã bị ngắt trong 4 ngày qua.

“Ông ấy rất giỏi trong những việc như vậy, ông ấy có một công ty rất tốt”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, khi được hỏi liệu ông có làm việc với công ty SpaceX của ông Musk hay không.

SpaceX đang vận hành mạng dịch vụ internet vệ tinh Starlink, từng được sử dụng tại Iran.

Tỷ phú Musk và SpaceX chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump.