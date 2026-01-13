Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Giáo hoàng Leo bất ngờ gặp chính trị gia đối lập Venezuela

Bình Giang

TPO - Giáo hoàng Leo XIV vừa có cuộc gặp bất ngờ với chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado. Cuộc gặp này trước đó không được đưa vào lịch hoạt động của Giáo hoàng.

ap26012461591007.jpg
Giáo hoàng Leo và chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado. (Ảnh: AP)

Vatican cung cấp thông tin này vào bản tin hằng ngày, nhưng không cho biết cụ thể.

Bà Machado đang có chuyến công du châu Âu và Mỹ sau khi âm thầm sang Na Uy để nhận giải Nobel Hòa bình.

Giáo hoàng kêu gọi Venezuela duy trì nền độc lập, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại nhà riêng của ông ở Caracas và đưa ông đến New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Giáo hoàng Leo cho biết ông đang theo dõi những diễn biến ở Venezuela với “quan ngại sâu sắc”, và kêu gọi bảo vệ nhân quyền và quyền công dân ở quốc gia Mỹ Latin này.

Phe đối lập Venezuela tuyên bố sẽ ngay lập tức thay thế ông Maduro bằng một người của họ và khôi phục nền dân chủ cho đất nước, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “dội nước lạnh” khi nói rằng bà Machado không nhận đủ ủng hộ để trở thành người lãnh đạo.

Bà Machado và hầu hết các lãnh đạo phe đối lập đều đang sống lưu vong hoặc ngồi tù.

Sau khi giành giải Nobel Hòa bình năm 2025, bà Machado cho biết muốn trao giải hoặc chia sẻ giải thưởng này với ông Trump, nhưng Uỷ ban Nobel cho biết giải thưởng này không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi.

